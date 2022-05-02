Мобілізація в Україні виконана на 100%

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Показники мобілізації в України виконані на 100%. Як повідомляє медіацентр Україна, про це під час брифінгу заявив Роман Горбач, начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, пише Лівий берег.

Так, мобілізація триватиме до 24 травня, проте зараз її проводять меншими темпами - на початку лютого було повністю укомплектовано сили оборони.

За даними Горбача, подальше продовження мобілізації буде залежати лише від оперативної ситуації.

«Понад два місяця проводиться загальна мобілізація на території нашої держави, всі показники виконані на 100%. Наразі призов до війська проводиться з меншими темпами, бо на початку лютого було повністю укомплектовано сили оборони. Зараз проходить лише доукомплектування. Мобілізація була оголошена на три місяці, і її продовження буде залежати лише від оперативної обстановки на бойових порядках. Це стосується як офіцерів, так і солдат», – сказав Роман Горбач.

Він пояснив, що термін «мобілізація» не передбачає добровільний порядок прибуття на службу. Твердження громадян, що вони отримали повістки «примусово», не коректне. Оскільки процедура повідомлення про те, що особа має з’явитися в центр комплектування, може бути вручена в будь-якому місці.

«Якщо військовозобов’язаний отримав повістку і незаконним способом виїхав за кордон, це означає, що він ухиляється від свого обов’язку, і це кримінальна відповідальність. Тобто, такі особи будуть відповідати перед законом», – наголосив він.

Горбач також зазначив, що мобілізовані в Україні– це високо мотивовані люди, навіть якщо порівнювати з 2014 роком.

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