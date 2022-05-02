Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Мобілізація в Україні виконана на 100%

Сьогодні, 20:36 Переглядів: 645

 Чи призиватимуть українців надалі - залежатиме від оперативної ситуації

Показники мобілізації в України виконані на 100%. Як повідомляє медіацентр Україна, про це під час брифінгу заявив Роман Горбач, начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, пише Лівий берег.

Так, мобілізація триватиме до 24 травня, проте зараз її проводять меншими темпами -   на початку лютого було повністю укомплектовано сили оборони.  

За даними Горбача, подальше продовження мобілізації буде залежати лише від оперативної ситуації. 

«Понад два місяця проводиться загальна мобілізація на території нашої держави, всі показники виконані на 100%. Наразі призов до війська проводиться з меншими темпами, бо на початку лютого було повністю укомплектовано сили оборони. Зараз проходить лише доукомплектування. Мобілізація була оголошена на три місяці, і її продовження буде залежати лише від оперативної обстановки на бойових порядках. Це стосується як офіцерів, так і солдат», – сказав Роман Горбач. 

Він пояснив, що термін «мобілізація» не передбачає добровільний порядок прибуття на службу. Твердження громадян, що вони отримали повістки «примусово», не коректне. Оскільки процедура повідомлення про те, що особа має з’явитися в центр комплектування, може бути вручена в будь-якому місці.

«Якщо військовозобов’язаний отримав повістку і незаконним способом виїхав за кордон, це означає, що він ухиляється від свого обов’язку, і це кримінальна відповідальність. Тобто, такі особи будуть відповідати перед законом», – наголосив він. 

Горбач також зазначив, що мобілізовані в Україні– це високо мотивовані люди, навіть якщо порівнювати з 2014 роком.

Читайте: В Україні починається четверта хвиля мобілізації: хто і де має право вручати повістки

0
Автор: Ольга Мінчук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна мобілізація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 17 від 28 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх