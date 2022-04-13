Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

В Україні починається четверта хвиля мобілізації: хто і де має право вручати повістки

Сьогодні, 16:59 Переглядів: 1 096

 

Наразі триває третя хвиля мобілізації й стало відомо, коли почнеться четверта

В Україні у зв'язку з введенням воєнного стану через агресію Росії проводиться загальна мобілізація. За законом проводять чотири хвилі мобілізації протягом 90 днів з можливістю її продовження.

Під час першої хвилі були призвані військовозобов’язані «оперативного резерву першої черги» - це колишні військовослужбовці віком до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації під час дії особливого періоду – з 2014 року.

Під час другої хвилі мобілізації призивались військовозобов’язані, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

На початку квітня в Україні стартувала третя хвиля мобілізації, під час якої до лав ЗСУ призиватимуть військовозобов’язаних, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу та тих, кого не закликали під час попередніх хвиль мобілізації.

В Україні готується розпочати четверту хвилю загальної мобілізації. Відповідно до закону «Про мобілізацію», до військ можуть бути призвані особи, які не мають обмеження за віком та станом здоров’я.

Зазначимо, мобілізовані особи, згідно із законодавством, мають пройти навчання у навчальних центрах ЗСУ тривалістю від 7 до 20 діб, залежно від складності спеціальності. І тільки після проходження навчання, мобілізовані відправлятимуться у військові частини.

Хто і де має право вручати повістки та чому її можна отримати на блокпостах або на вулиці?

Вручити повістку можуть за місцем проживання, за місцем роботу, передати через рідних або залишити у дверях, поштовій скриньці.

Повістку можуть вручити де завгодно: на вулиці, на блокпостах, у транспорті. У Законі цей момент не уточнений і не забороняє вручати повістки в будь-якому місці. Її повинні вручати на підставі документа, який засвідчує особу.

Як пояснили в Генштабі ЗСУ в коментарі для «Українських новин» (УН), немає проблеми та порушень, коли повістку до військкомату вручають чоловікам на блокпостах або на вулиці.

- Всім не вручають же. Якщо людина не з'явилася в територіальний центр комплектування і соцпідтримки, а вона повинна була з'явитися і тут з'явилася можливість дати їй повістку, то в чому проблема? Ніхто не порушує закон. Не бачимо тут проблеми, - повідомили в Генштабі.

Також у відомстві додали, що всім підряд таким способом повістки не вручають. Зазвичай це відбувається, коли людина не прийшла до військкомату. Про таких громадян є відповідна інформація в базі даних.

Військовозобов’язані мають самі з'явитися в територіальні центри комплектування. За ухилення від служби передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Хто може вручити повістку?

  • Співробітники військових комісаріатів
  • Співробітники місцевих органів виконавчої влади
  • Співробітники органів місцевого самоврядування
  • Посадові особи районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Органи Національної поліції мають право доставляти громадян до територіальних центрів комплектування військовозобов'язаних.

На питання чи є наразі проблеми з мобілізацією і чи достатньо добровольців для поповнення лав ЗСУ нам відповів один із офіцерів військкомату.

- Добровольців вистачає і бажаючих приєднатись до лав ЗСУ та захищати Україну більше, ніж потрібно за планом комплектування. Хоча часто вони не підходять за віком чи станом здоров’я. Втім, нам потрібна не просто кількість, а військовозобов’язані певних військово-облікових спеціальностей. Отже, інколи виникають ситуації, коли добровольців багато, а саме того спеціаліста, який потрібен серед них немає. Тому приходиться викликати повісткою саме такого військовозобов’язаного і за умови його придатності до військової служби за станом здоров’я та відсутності причин для відстрочок мобілізовувати його на військову службу, - пояснив офіцер.

 

3
Автор: Віктор Крук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна мобілізація військкомат ЗСУ доброволец
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 14 від 7 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх