В Україні починається четверта хвиля мобілізації: хто і де має право вручати повістки

В Україні у зв'язку з введенням воєнного стану через агресію Росії проводиться загальна мобілізація. За законом проводять чотири хвилі мобілізації протягом 90 днів з можливістю її продовження.
Під час першої хвилі були призвані військовозобов’язані «оперативного резерву першої черги» - це колишні військовослужбовці віком до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації під час дії особливого періоду – з 2014 року.
Під час другої хвилі мобілізації призивались військовозобов’язані, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.
На початку квітня в Україні стартувала третя хвиля мобілізації, під час якої до лав ЗСУ призиватимуть військовозобов’язаних, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу та тих, кого не закликали під час попередніх хвиль мобілізації.
В Україні готується розпочати четверту хвилю загальної мобілізації. Відповідно до закону «Про мобілізацію», до військ можуть бути призвані особи, які не мають обмеження за віком та станом здоров’я.
Зазначимо, мобілізовані особи, згідно із законодавством, мають пройти навчання у навчальних центрах ЗСУ тривалістю від 7 до 20 діб, залежно від складності спеціальності. І тільки після проходження навчання, мобілізовані відправлятимуться у військові частини.
Хто і де має право вручати повістки та чому її можна отримати на блокпостах або на вулиці?
Вручити повістку можуть за місцем проживання, за місцем роботу, передати через рідних або залишити у дверях, поштовій скриньці.
Повістку можуть вручити де завгодно: на вулиці, на блокпостах, у транспорті. У Законі цей момент не уточнений і не забороняє вручати повістки в будь-якому місці. Її повинні вручати на підставі документа, який засвідчує особу.
Як пояснили в Генштабі ЗСУ в коментарі для «Українських новин» (УН), немає проблеми та порушень, коли повістку до військкомату вручають чоловікам на блокпостах або на вулиці.
Також у відомстві додали, що всім підряд таким способом повістки не вручають. Зазвичай це відбувається, коли людина не прийшла до військкомату. Про таких громадян є відповідна інформація в базі даних.
Військовозобов’язані мають самі з'явитися в територіальні центри комплектування. За ухилення від служби передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.
Хто може вручити повістку?
Органи Національної поліції мають право доставляти громадян до територіальних центрів комплектування військовозобов'язаних.
На питання чи є наразі проблеми з мобілізацією і чи достатньо добровольців для поповнення лав ЗСУ нам відповів один із офіцерів військкомату.
- Добровольців вистачає і бажаючих приєднатись до лав ЗСУ та захищати Україну більше, ніж потрібно за планом комплектування. Хоча часто вони не підходять за віком чи станом здоров’я. Втім, нам потрібна не просто кількість, а військовозобов’язані певних військово-облікових спеціальностей. Отже, інколи виникають ситуації, коли добровольців багато, а саме того спеціаліста, який потрібен серед них немає. Тому приходиться викликати повісткою саме такого військовозобов’язаного і за умови його придатності до військової служби за станом здоров’я та відсутності причин для відстрочок мобілізовувати його на військову службу, - пояснив офіцер.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер