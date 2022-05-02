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Кременчук, Україна, Світ

Укрзалызниця - під кібератаками, радять купувати квитки в касах

Сьогодні, 21:07 Переглядів: 124

 Через booking та чат-боти продажі роходять, а якщо вже платіж зависне – гроші буде повернено через 3-10 банківських днів, залежно від банку

У системі онлайн-продажів Укрзалізниця  вже третій день періодично стаються збої, повідомляє пресслужба АТ. 

«Ви прекрасно розумієте, що ми – мішень для кібератак мишебратьєв. І не тільки сервери УЗ, але й найбільші провайдери мобільного зв'язку, телефонії та інтернету», - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що дані на серверах цілі, поїзди продовжують рух. 

В УЗ радять купувати квитки в касах, адже це - «нульовий» ризик. «Ми вивели на роботу максимум касирів, щоб дещо спростити задачу пасажирам, але водночас куди більше віримо в діджитал, а відтак наполегливо тримаємо кібероборону й дописуємо застосунок», - наголошують в УЗ. 

ПРи цьому через booking та чат-боти продажі теж проходять, а якщо вже ваш платіж зависне – гроші буде повернено через 3-10 банківських днів, залежно від банку. 

Нагадаємо, 30 квітня Укрзалізниця тимчасово призупинила продаж е-квитків та роботу сервісів підтримки через невідкладні технічні роботи. 

 

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: Укрзалізниця квитки
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