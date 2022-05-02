Щоб приховати інформацію про пересування росармії білоруссю, місцевим вимикають Інтернет

Сьогодні, 21:17 Переглядів: 150

Вперше повне та часткове обмеження доступу абонентів мобільного зв’язку республіки білорусь до мережі Інтернет було зафіксовано 1 квітня. Протягом місяця у доступі до мережі Інтернет були обмежені цілі регіони білорусі.

За оцінками Головного управління розвідки МО України, відключення користувачів від мережі Інтернет скоординовані спеціальними службами. Таким чином кгб білорусі та фсб росії намагаються обмежити спілкування патріотично налаштованих громадян та запобігти поширенню інформації у соціальних мережах про пересування територією республіки російської військової техніки.

Аномалії у доступі до мережі в окремих районах на південь та південний схід від Мінська вказують на коридор руху військової техніки, що підтверджено інформацією з інших джерел.