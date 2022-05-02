Після часткової евакуації цивільних з «Азовсталі» окупанти продовжили обстріл заводу

Сьогодні, 21:56 Переглядів: 77

рашистські окупанти продовжили обстріл «Азовсталі» після часткової евакуації цивільних з заводу, повідомляє полк «Азов».

«Після часткової евакуації цивільних з території «Азовсталі» у Маріуполі противник продовжує обстрілювати територію заводу, в тому числі споруди, де ховаються від небезпеки цивільні особи, здійснювати авіаудари, вести вогонь, використовуючи корабельну артилерію, танки.

Також внаслідок чергового штурму росіянами «Азовсталі» - бійцями полку«Азов» знищено 5 ворожих окупантів. Боротьба триває!» - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 травняі з Маріуполя вдалось евакуювати близько 100 цивільних. Сьогодні евакуація складно, але на даний час продовжується.

Сьогодні кременчуцький журналіст Тарас Деркач поспілкувався із людьми, яким вдалось евакуюватись із пекла.