Укрзалізниця тимчасово призупиняє продаж е-квитків та роботу сервісів підтримки

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Укрзалізниця тимчасово призупиняє продаж е-квитків та роботу сервісів підтримки.

«Через невідкладні технічні роботи тимчасово призупинено продаж електронних квитків на поїзди Укрзалізниці, а також роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії», - йдеться в повідомленні.

У компанії перепрошують за незручності та обіцяють скоро все відновити.

Нагадаємо, наприкінці березня Укрзалізниця відновила передпродаж квитків на понад 40 основних рейсів, евакуаційні поїзди залишаються безкоштовними.