Укрзалізниця тимчасово призупиняє продаж е-квитків та роботу сервісів підтримки.
«Через невідкладні технічні роботи тимчасово призупинено продаж електронних квитків на поїзди Укрзалізниці, а також роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії», - йдеться в повідомленні.
У компанії перепрошують за незручності та обіцяють скоро все відновити.
Нагадаємо, наприкінці березня Укрзалізниця відновила передпродаж квитків на понад 40 основних рейсів, евакуаційні поїзди залишаються безкоштовними.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер