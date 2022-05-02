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Кременчук, Путін проти українського народу

Розвідка: росіяни готуються до епідемії холери в прикордонних з Україною областях 

Сьогодні, 19:42 Переглядів: 179

 Керівництво рф може вдатися до провокацій, звинувативши Україну в застосуванні біологічної зброї, а відповідальність за це традиційно перекласти на Україну 

Росія готується до епідемії холери в прикордонних з Україною областях, повідомляє  Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони.

Головний державний санітарний лікар росії Анна Попова підписала постанову «Про додаткові заходи щодо профілактики холери». Особлива увага приділяється додатковим заходам з профілактики у прикордонних з Україною регіонах: Брянська, Курська, Бєлгородська, Воронезька, Ростовська обл., Краснодарський край та окупований Крим», - повідомили в українській розвідці.

Зазначається, що до 15 травня керівникам територіальних управлінь роспотребнадзору доручили підготувати лабораторії для проведення досліджень на холеру, а також посилити контроль за торговельними об’єктами, місцями масового скупчення людей та поінформувати людей про заходи з профілактики хвороби. До 1 червня в Росії мають забезпечити готовність медичних установ до проведення протиепідемічних заходів та підготувати розрахунок необхідних для цього препаратів.

В українській розвідці вважають, що «ймовірно, наприкінці травня – початку червня керівництво рф може вдатись до провокацій у прикордонних з Україною районах. Відповідальність за це традиційно спробують перекласти на Україну, звинувативши у «застосуванні біологічної зброї», - повідомили в ГУР.

Нещодавно розвідка заявила, що проти людей на Азовсталі загарбники можуть застосувати хімічну зброю, щоб не дати можливості нікому вийти живим.

 

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: біологічна зброя розвідка холера
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