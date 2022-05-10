СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Кременчук, Україна, Світ

У Верховній Раді підрахували кількість вимушених переселенців та біженців

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 216

 Загальна кількість сягнула 11 мільйонів осіб

Через війну понад 11 мільйонів українців стали вимушеними переселенцями. Такі дані оприлюднив голова Комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець, пише «Укрінформ».

За його даними, 7 млн українців виїхали у більш безпечні регіони, тобто стали внутрішньо переміщеними особами. 4 млн наших співвітчизніців перебувають за кордоном. 

«Якщо ми казали про внутрішньо переміщених осіб з території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей з 2014 року, це було приблизно 1,5 мільйона осіб. Наразі, за нашими даними, ця цифра приблизно 11 мільйонів громадян. 4 з них виїхали за територію України тимчасово, 7 мільйонів – переміщених всередині нашої держави», - сказав він.

Нагадаємо, станом на 10 травня у Кременчуці зареєстровано 21 тисяча 897 осіб.

 

0
Автор: Ольга Мінчук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: переселенці біженці
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 18 від 5 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх