У Верховній Раді підрахували кількість вимушених переселенців та біженців

Через війну понад 11 мільйонів українців стали вимушеними переселенцями. Такі дані оприлюднив голова Комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець, пише «Укрінформ».
За його даними, 7 млн українців виїхали у більш безпечні регіони, тобто стали внутрішньо переміщеними особами. 4 млн наших співвітчизніців перебувають за кордоном.
Нагадаємо, станом на 10 травня у Кременчуці зареєстровано 21 тисяча 897 осіб.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер