У Верховній Раді підрахували кількість вимушених переселенців та біженців

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Через війну понад 11 мільйонів українців стали вимушеними переселенцями. Такі дані оприлюднив голова Комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець, пише «Укрінформ».

За його даними, 7 млн українців виїхали у більш безпечні регіони, тобто стали внутрішньо переміщеними особами. 4 млн наших співвітчизніців перебувають за кордоном.

«Якщо ми казали про внутрішньо переміщених осіб з території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей з 2014 року, це було приблизно 1,5 мільйона осіб. Наразі, за нашими даними, ця цифра приблизно 11 мільйонів громадян. 4 з них виїхали за територію України тимчасово, 7 мільйонів – переміщених всередині нашої держави», - сказав він.

Нагадаємо, станом на 10 травня у Кременчуці зареєстровано 21 тисяча 897 осіб.