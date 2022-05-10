Зустрів повномасштабну війну на Харківщині: у Кременчуці попрощалися з воїном з Донбасу Олександром Захарченком

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 432

Сьогодні, 10 травня, у Кременчуці попрощалися із військовим з Донеччини Олександром Володимировичем Захарченком (01.07.90), який загинув у Харківській області. Олександр у 2017 році пішов на військову службу за контрактом, де служив у складі 23 окремої механізованої бригади. Повномасштабний наступ російської армії боєць зустрів на Харківщині. Загинув воїн 27 квітня при обороні Ізюма Харківської області. Його тіло довгий час не могли вивезти. Проте завдяки сміливим волонтерам, які з-під обстрілів вивезли тіло Олександра, рідні та близькі змоги попрощатися.

31-річний Олександр Захарченко родом з Донецької області. Його рідний дім знищили російські окупанти, а мама з частиною рідних залишилася на окупованій території. Жінці щодня доводилося долати по 12-15 км, щоб знайти місце де ловить зв’язок й дізнатися чи поховали її синочка. На жаль, через окупацію та сильні бойові дії мама не змогла попрощатися зі своїм сином.

В останню путь Олександра провели рідна тітка та двоюрідні брати.

Сашенька, так рідні тепло відгукувалися про свого хлопчика, який мріяв купити будинок у Кременчуці та одружитися.

- Олександр загинув 27 квітня обороняючи Ізюм Харківської області. Тривалий час ми не б змоги забрати його тіло, але знайшлися волонтери, які допомогли. На жаль, його мати зараз знаходиться у Донецькій області в окупації й вона не змогла попрощатися зі своїм сином, але його тітка Наталія Миколаївна зараз тут. Й на прохання друзів та рідних поховали Олександра у Кременчуці. – розповів військовий з позивним Художник. - Олександр мріяв, що переїде до Кременчука, підшукував собі хатинку з господарством, мріяв одружитися. Але ворожий снаряд обірвав життя Олександра Володимировича. Вічна йому пам'ять.

Попрощатися до Міського палацу культури прийшли секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко та небайдужі кременчужани.

Схилившись на одне коліно кременчужани віддали шану Герою, який до останнього подиху боронив незалежність України.

Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі, поховали Олександра Захарченка у Кременчуці на Свіштовському цвинтарі на Алеї Героїв.