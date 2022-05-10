СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Топ новина, Кременчук, Воины света

Зустрів повномасштабну війну на Харківщині: у Кременчуці попрощалися з воїном з Донбасу Олександром Захарченком

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 432

  

Військового поховали у Кременчуці на Свіштовському цвинтарі на Алеї Героїв

Сьогодні, 10 травня, у Кременчуці попрощалися із військовим з Донеччини Олександром Володимировичем Захарченком (01.07.90), який загинув у Харківській області. Олександр у 2017 році пішов на військову службу за контрактом, де служив у складі 23 окремої механізованої бригади. Повномасштабний наступ російської армії боєць зустрів на Харківщині. Загинув воїн 27 квітня при обороні Ізюма Харківської області. Його тіло довгий час не могли вивезти. Проте завдяки сміливим волонтерам, які з-під обстрілів вивезли тіло Олександра, рідні та близькі змоги попрощатися.

Завтра у Кременчуці попрощаються із 31-річним воїном Олександром Захарченком

  

31-річний Олександр Захарченко родом з Донецької області. Його рідний дім знищили російські окупанти, а мама з частиною рідних залишилася на окупованій території. Жінці щодня доводилося долати по 12-15 км, щоб знайти місце де ловить зв’язок й дізнатися чи поховали її синочка. На жаль, через окупацію та сильні бойові дії мама не змогла попрощатися зі своїм сином.

В останню путь Олександра провели рідна тітка та двоюрідні брати.

Сашенька, так рідні тепло відгукувалися про свого хлопчика, який мріяв купити будинок у Кременчуці та одружитися.

- Олександр загинув 27 квітня обороняючи Ізюм Харківської області. Тривалий час ми не б змоги забрати його тіло, але знайшлися волонтери, які допомогли. На жаль, його мати зараз знаходиться у Донецькій області в окупації й вона не змогла попрощатися зі своїм сином, але його тітка Наталія Миколаївна зараз тут. Й на прохання друзів та рідних поховали Олександра у Кременчуці. – розповів військовий з позивним Художник. - Олександр мріяв, що переїде до Кременчука, підшукував собі хатинку з господарством, мріяв одружитися. Але ворожий снаряд обірвав життя Олександра Володимировича. Вічна йому пам'ять.

Попрощатися до Міського палацу культури прийшли секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко та небайдужі кременчужани.

Схилившись на одне коліно кременчужани віддали шану Герою, який до останнього подиху боронив незалежність України.

Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі, поховали Олександра Захарченка у Кременчуці на Свіштовському цвинтарі на Алеї Героїв.

Фото: Артем Коваленко
0
Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна воины света воїни світла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 18 від 5 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх