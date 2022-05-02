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Кременчук, Надзвичайні новини, Гроші

Вартість проїзду на приміських та міжміських автобусних маршрутах можуть суттєво підвищити

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 543

 

Відповідні обґрунтування, розрахунки та пропозиції направлені до Полтавської ОВА

У Кременчуцькому районі майже повністю поновлені усі приміські та міжміські пасажирські автобусні маршрути. Вартість проїзду на них поки залишається без змін, але тарифи можуть суттєво підвищити.

Про це на ранковому брифінгу у начальника районної військової адміністрації заявила начальник відділу інфраструктури та житлово-комунального господарства РВА Вікторія Шляхова.

- Відновлено 90% усіх маршрутів. Скарг щодо їх роботи до нас не надходило, - пояснила вона.

Втім, ситуація у перевізників наразі критична. За словами Вікторії Шляхової, останнє підвищення тарифів на проїзд відбулося у грудні 2021 року. Рішенням штабу оборони області на період воєнного стану вартість проїзду підвищувати заборонено. Але ціни на паливо за останній час зросли настільки, що перевізникам приходиться возити пасажирів собі у збиток.

- На відміну від міських маршрутів, тарифи на перевозку пасажирів на приміських маршрутах у мирний час можна було вільно змінювати при зростанні вартості палива хоча б на 10%. Наразі паливо подорожчало значно більше, і не тільки воно, а й запчастини та шини. Ніхто з перевізників не порушує заборону – ціни на проїзд тримають на довоєнному рівні. Але довго вони так не протримаються. Нові економічні умови вимагають підняття вартості проїзду. Ми зробили розрахунки та направили свої пропозиції до Полтавської обласної військової адміністрації на погодження. Чекаємо на їх рішення, - пояснила Вікторія Шляхова.

За її словами, вартість проїзду може зрости приблизно у 1,5 рази. Вона навели приклад тарифу на проїзд з Кременчука до Горішніх Плавнів: наразі це 23 грн, а пропонується підняти на 59% - до приблизно 37 грн.

- Якщо дозволу на підняття вартості проїзду перевізники не отримають, їм доведеться вирішувати ці питання якось інакше – можливо скорочувати кількість автобусів на маршрутах, відмовлятись від найбільш нерентабельних маршрутів чи шукати інші шляхи. Працювати собі у збиток довго ніхто не зможе, - додала Вікторія Шляхова.

Вона пояснила, що на території району усі ветерани війни наразі користуються правом на безоплатний проїзд без будь-яких обмежень за часом. Їх за власний рахунок возять перевізники. А от щодо пенсіонерів, то їх безкоштовно возять тільки там, де очільники громад уклали договори з перевізниками та відшкодовують їм вартість цих перевозок. За словами Вікторії Шляхової, таких громад у районі дуже мало.

 

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Автор: Віктор Крук

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Теги: вартість проїзду Кременчуцький район перевізники маршрут тарифи
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