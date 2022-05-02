Вартість проїзду на приміських та міжміських автобусних маршрутах можуть суттєво підвищити

У Кременчуцькому районі майже повністю поновлені усі приміські та міжміські пасажирські автобусні маршрути. Вартість проїзду на них поки залишається без змін, але тарифи можуть суттєво підвищити.
Про це на ранковому брифінгу у начальника районної військової адміністрації заявила начальник відділу інфраструктури та житлово-комунального господарства РВА Вікторія Шляхова.
Втім, ситуація у перевізників наразі критична. За словами Вікторії Шляхової, останнє підвищення тарифів на проїзд відбулося у грудні 2021 року. Рішенням штабу оборони області на період воєнного стану вартість проїзду підвищувати заборонено. Але ціни на паливо за останній час зросли настільки, що перевізникам приходиться возити пасажирів собі у збиток.
За її словами, вартість проїзду може зрости приблизно у 1,5 рази. Вона навели приклад тарифу на проїзд з Кременчука до Горішніх Плавнів: наразі це 23 грн, а пропонується підняти на 59% - до приблизно 37 грн.
Вона пояснила, що на території району усі ветерани війни наразі користуються правом на безоплатний проїзд без будь-яких обмежень за часом. Їх за власний рахунок возять перевізники. А от щодо пенсіонерів, то їх безкоштовно возять тільки там, де очільники громад уклали договори з перевізниками та відшкодовують їм вартість цих перевозок. За словами Вікторії Шляхової, таких громад у районі дуже мало.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер