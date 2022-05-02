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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Українські десантники знищили на Донеччині спецпризначенців з Сибіру

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 220

 

Разом до перемоги! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!

На Донеччині воїни-десантники знищили групу спеціального призначення окупантів з Сибіру. Про це у фейсбуці повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. 

- У районі селища Ямпіль Донецької області, підрозділом Десантно-штурмових військ Збройних Сил України успішно знищено групу російських спецпризначенців з Сибіру, - йдеться у повідомленні.

Група загарбників була ідентифікована як 24-та окрема бригада спеціального призначення головного управління (раніше відоме як гру) генерального штабу російської федерації.

Слід відзначити, що українські десантники продовжують успішно вести бойові дії на цьому напрямку, постійно знищуючи російських окупантів та їх бронетехніку.
Разом до перемоги! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!

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Автор: Альона Душенко

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