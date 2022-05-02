Українські десантники знищили на Донеччині спецпризначенців з Сибіру

На Донеччині воїни-десантники знищили групу спеціального призначення окупантів з Сибіру. Про це у фейсбуці повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Група загарбників була ідентифікована як 24-та окрема бригада спеціального призначення головного управління (раніше відоме як гру) генерального штабу російської федерації.
Слід відзначити, що українські десантники продовжують успішно вести бойові дії на цьому напрямку, постійно знищуючи російських окупантів та їх бронетехніку.
Разом до перемоги! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер