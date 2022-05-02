Загинув ще один боєць з Кременчуччини Ярослав Таран

Сьогодні, 12:43 Переглядів: 327

У боях за Україну загинув ще один наш земляк Ярослав Таран. Як повідомляє пресслужба компанії Ferrexpo, 1 травня на 51-му році життя загинув працівник ТОВ «Єристівський ГЗК» Таран Ярослав Михайлович.

Ярослав Таран був батьком двох дітей, дівчинки і хлопчика, відповідальним чоловіком та працівником.

Понад 18 років свого життя він присвятив роботі в компанії Ferrexpo у якості водія автотранспортних засобів cпочатку на Полтавському, а потім на Єристівському ГЗК.

4 квітня Ярослав Таран був мобілізований до лав Збройних сил України задля захисту нашої Батьківщини від російських загарбників.

1 травня Ярослав загинув під час артилерійського удару супротивника, захищаючи Харків.