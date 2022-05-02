Які продуктові набори сьогодні отримають переселенці у Кременчуці

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Сьогодні, 2 травня, переселенцям видають три продуктові набори

На ранок 2 травня у Кременчуці у Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання офіційно зареєстровані 20446 осіб із територій, де відбуваються бойові дії.

Кожен із таких громадян має право на отримання гуманітарної допомоги, у тому числі продуктів харчування.

Сьогодні, 2 травня, переселенцям видають три продуктові набори:

Набір 1: вода - 1,5 л, молоко - 1 л, макарони - 500 г, каша (в асортименті) - 500 г, консерва рибна - 170 г, паштет - 250 г, консерва рибна – 2 шт. по 84 г, томатна паста - 400 г, печиво - 125 г, буряк варений - 2 уп. по 500 г, хлібці/хліб - 1 шт.

Набір 2: вода - 1,5 л, молоко - 1 л, макарони - 500 г, рис - 400 г, каша (в асортименті) - 500г, шинка - 340 г, консерва рибна - 170 г, паштет - 250 г, томатна паста - 400 г, печиво 2 уп. по 125 г, буряк варений - 2 уп. по 500 г, хлібці/ хліб - 1 шт.

Набір 3: вода - 1,5 л, молоко - 1 л, макарони - 1кг. рис - 1 кг, шинка - 340 г, ковбаски ( в асортименті ) – 3 уп. по 75 г, консерва рибна - 170 г, паштет - 250 г, цукор - 1 кг, мука - 1 кг, томатна паста - 200 г, печиво – 2 уп. по 125 г, сік – 2 уп. по 300 мл, буряк варений – 2 уп. по 500 г, хлібці / хліб - 1 шт.

Щоб отримати такі продуктові набори, потрібно звернутися на цілодобову гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» - 0 800 33 22 21.