Кременчук повітряна тривога

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 0

13.13 у Кременчуці лунає повітряна тривога. Всі в укриття!

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