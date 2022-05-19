На Полтавщині дозволили займатися водним спортом, а туризм та інші заняття на воді заборонені

Рада оборони Полтавської області дозволила відвідувачам спортивних секцій та ДЮСШ проводити тренування на Дніпрі та інших водоймах у межах визначених для цього ділянок. Будь-які інші заняття, зокрема водний туризм, на річках заборонені.
Про це на онлайнбрифінгу для журналістів регіональних ЗМІ розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Він зазначив, що ДЮСШ та спортивним секціям у Кременчуці, Горішніх Плавнях та Лубнах будуть дозволені тренування на річках.
А будь-які інші заняття на річках заборонені, як і водний туризм.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер