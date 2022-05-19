На Полтавщині дозволили займатися водним спортом, а туризм та інші заняття на воді заборонені

Сьогодні, 17:14 Переглядів: 399

Рада оборони Полтавської області дозволила відвідувачам спортивних секцій та ДЮСШ проводити тренування на Дніпрі та інших водоймах у межах визначених для цього ділянок. Будь-які інші заняття, зокрема водний туризм, на річках заборонені.

Про це на онлайнбрифінгу для журналістів регіональних ЗМІ розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Він зазначив, що ДЮСШ та спортивним секціям у Кременчуці, Горішніх Плавнях та Лубнах будуть дозволені тренування на річках.

А будь-які інші заняття на річках заборонені, як і водний туризм.

- В країні йде війна. Річки та деякі споруди на них можуть бути заміновані. Тому і заборонено виходити до водойм. До того ж, по цим об’єктам можуть збирати інформацію. А щодо спортсменів – то їм дозволено на визначених територіях, - зазначив Дмитро Лунін.