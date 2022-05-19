Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Кременчук, Спорт

На Полтавщині дозволили займатися водним спортом, а туризм та інші заняття на воді заборонені

Сьогодні, 17:14 Переглядів: 399

 

Заборона обумовлена війною та заходами безпеки

Рада оборони Полтавської області дозволила відвідувачам спортивних секцій та ДЮСШ проводити тренування на Дніпрі та інших водоймах у межах визначених для цього ділянок. Будь-які інші заняття, зокрема водний туризм, на річках заборонені.

Про це на онлайнбрифінгу для журналістів регіональних ЗМІ розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Він зазначив, що ДЮСШ та спортивним секціям у Кременчуці, Горішніх Плавнях та Лубнах будуть дозволені тренування на річках.

А будь-які інші заняття на річках заборонені, як і водний туризм.

- В країні йде війна. Річки та деякі споруди на них можуть бути заміновані. Тому і заборонено виходити до водойм. До того ж, по цим об’єктам можуть збирати інформацію. А щодо спортсменів – то їм дозволено на визначених територіях, - зазначив Дмитро Лунін.
0
Автор: Віктор Крук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: Полтавщина Дніпро ДЮСШ тренування
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 20 від 19 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх