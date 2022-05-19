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По фактам продажу гуманітарної допомоги у Полтаві, Кременчуці та Лубнах триває слідство

Сьогодні, 16:43 Переглядів: 0

 

Видача продовольчих наборів ВПО за президентською програмою здійснювалось за рахунок трьох джерел

Видача продовольчих наборів вимушеним переселенцям за президентською програмою здійснювалось за рахунок трьох джерел: постачання від держави, закупівля продовольства за рахунок обласного бюджету та гуманітарна допомога із Польщі.

Про це на онлайнбрифінгу для журналістів регіональних ЗМІ розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Він повідомив, що на сортувальному центрі у Полтаві було спаковано та передано на пункти видачі в ОТГ понад 110 тисяч продовольчих наборів для переселенців, а продуктів отримали на більшу кількість ВПО.

- На сьогодні зменшилась кількість переселенців. Усі, хто хотів отримати, допомогу її отримали - черг ніде немає. Напакували на 180 тисяч - набори залишаються. Я подивлюсь ще тиждень і, можливо, будемо переміщати продовольство до інших місць, де люди її потребують, - пояснив керівник області.

На питання, чи можна буде переселенцям отримати продовольчі набори вдруге, Дмитро Лунін чіткої відповіді не надав, а лише зазначив, що якщо депутати обласної ради та ОТГ підтримають таке рішення, то це можливо.

- На рахунках територіальних громад знаходиться 2 млрд грн. А видатки ОТГ на підтримку переселенців профінансовані всього на суму близько 1 млн грн. Тільки 20 ОТГ витрачали на це свої кошти. Ще 13,5 млн грн ми витратили з обласного бюджету. Територіальні громади повинні підтримати цих людей, - зазначив очільник ОВА.

Він додав, що Полтавська ОВА продовжує пакувати допомогу продовольством для Сумщини.

Відповідаючи на питання щодо порушення кримінальних справ по фактам продажу гуманітарної допомоги у деяких громадах, Дмитро Лунін заявив, що «триває слідство».

- І по Полтаві, і по Кременчуку, і по Лубнам є такі справи. На якому вони етапі - не знаю. Поліція проводить розслідування. Наш штаб розподіл гуманітарної допомоги проводить прозоро - все на кордоні вноситься у систему, все обліковується  і під час її видачі. Коли є облік – вкрасти неможливо. Нас перевіряли так само, як і інших. Всіх перевіряють. Гуманітарна допомога має обліковуватися, - заявив начальник Полтавської ОВА.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Дмитро Лунін/Полтавська ОВА

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Теги: гуманітана допомога ВПО переселенці Кременчук Полтавщина
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