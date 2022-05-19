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На Полтавщині визначили вартість будівництва житла для переселенців: де і коли його збудують

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 200

 

У планах влади будівництво 100 тисяч квадратних метрів нового житла, або 2000 квартир для ВПО

Житло для вимушених переселенців хочуть збудувати на Полтавщині до початку зими. У планах влади – будівництво 100 тисяч квадратних метрів нового житла, або 2 тисяч квартир. Вже визначена ціна одного квадратного метра нового житла – 24 тисячі грн.

Про це на онлайнбрифінгу для журналістів регіональних ЗМІ розповів начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, за таку ціну є багато забудовників, які готові приступити до виконання державної програми. Передбачається будівництво 1,2 та 3-х кімнатних квартир, хоча більшість з них буде двокімнатними. Будинки плануються 4-5-6 поверхові через необхідність завершити будівництво до кінця року.

- Дуже багато компаній хочуть прийняти участь у цьому будівництві. Ми дали забудовникам області пропозиції – їх все влаштовує… Звісно, більш доцільно будувати  9 поверхів, але нам треба, щоб люди могли заїхати і жити там до зими. Це основний мотив, - пояснив Дмитро Лунін.

Він додав, що у новобудовах мають бути обладнані укриття, забезпечена безбар’єрність, проведений благоустрій, квартири мають бути з ремонтом і готовими для проживання.

На питання щодо того, хто і за чий рахунок буде підводити інженерні мережі до новобудов, керівник області відповів, що мережі енергоживлення та водопостачання будуть підводити за рахунок міських чи обласного бюджетів.

А газопостачання у новобудовах не передбачається.

Нагадаємо, 21 квітня Дмитро Лунін, презентуючи програму будівництва житла для вимушених переселенців, повідомив, що його планують будувати у Полтаві, Кременчуці, Миргороді, Лубнах та, можливо, у Горішніх Плавнях.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: Полтавщина будівництво житло ВПО переселенці
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