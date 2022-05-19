На Полтавщині визначили вартість будівництва житла для переселенців: де і коли його збудують

Житло для вимушених переселенців хочуть збудувати на Полтавщині до початку зими. У планах влади – будівництво 100 тисяч квадратних метрів нового житла, або 2 тисяч квартир. Вже визначена ціна одного квадратного метра нового житла – 24 тисячі грн.
Про це на онлайнбрифінгу для журналістів регіональних ЗМІ розповів начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
За його словами, за таку ціну є багато забудовників, які готові приступити до виконання державної програми. Передбачається будівництво 1,2 та 3-х кімнатних квартир, хоча більшість з них буде двокімнатними. Будинки плануються 4-5-6 поверхові через необхідність завершити будівництво до кінця року.
Він додав, що у новобудовах мають бути обладнані укриття, забезпечена безбар’єрність, проведений благоустрій, квартири мають бути з ремонтом і готовими для проживання.
На питання щодо того, хто і за чий рахунок буде підводити інженерні мережі до новобудов, керівник області відповів, що мережі енергоживлення та водопостачання будуть підводити за рахунок міських чи обласного бюджетів.
А газопостачання у новобудовах не передбачається.
Нагадаємо, 21 квітня Дмитро Лунін, презентуючи програму будівництва житла для вимушених переселенців, повідомив, що його планують будувати у Полтаві, Кременчуці, Миргороді, Лубнах та, можливо, у Горішніх Плавнях.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер