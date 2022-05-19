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Полтавська ОВА підготувала для президента каталог відновлення регіону вартістю у 110 млрд грн

Сьогодні, 15:37 Переглядів: 305

 

Каталог регіону з переліком усіх витрат направлений до Офісу президента

Полтавська обласна військова адміністрація підготувала та направила до Офісу президента каталог відновлення регіону з переліком усіх витрат. Його загальна вартість - близько 110 млрд грн.

Про це на онлайнбрифінгу для журналістів регіональних ЗМІ розповів начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами до цього каталогу включені усі зруйновані внаслідок ракетних ударів об’єкті, зокрема Кременчуцька ТЕЦ, а також інші інфраструктурні об’єкти. Зокрема, це дві додаткові котельні у Кременчуці, відновлення мереж тепло та водопостачання по усій області, ремонти та будівництво лікарень, шкіл, дитсадків, доріг тощо.

- Якщо говорити про дороги, то це не тільки державного, а у тому числі й комунального значення, - зазначив Дмитро Лунін.

Відповідаючи на питання щодо того, чи є країна, яка готова взяти на себе шефство для відбудови регіону, керівник області заявив, що поки такий механізм не відпрацьований, а повідомлення у ЗМІ на цю тему – то лише пропозиції.

- Зараз жодних регіонів не визначено. Поки немає такого механізму. Спершу нам треба перемогти ворога і очистити нашу землю від окупантів, - заявив Дмитро Лунін.
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Дмитро Лунін/Полтавська ОВА

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Теги: Полтавщина президент Кременчуцька ТЕЦ Кременчук
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