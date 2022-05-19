Полтавська ОВА підготувала для президента каталог відновлення регіону вартістю у 110 млрд грн

Полтавська обласна військова адміністрація підготувала та направила до Офісу президента каталог відновлення регіону з переліком усіх витрат. Його загальна вартість - близько 110 млрд грн.
Про це на онлайнбрифінгу для журналістів регіональних ЗМІ розповів начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
За його словами до цього каталогу включені усі зруйновані внаслідок ракетних ударів об’єкті, зокрема Кременчуцька ТЕЦ, а також інші інфраструктурні об’єкти. Зокрема, це дві додаткові котельні у Кременчуці, відновлення мереж тепло та водопостачання по усій області, ремонти та будівництво лікарень, шкіл, дитсадків, доріг тощо.
Відповідаючи на питання щодо того, чи є країна, яка готова взяти на себе шефство для відбудови регіону, керівник області заявив, що поки такий механізм не відпрацьований, а повідомлення у ЗМІ на цю тему – то лише пропозиції.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер