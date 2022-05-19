Нових обмежень на продаж алкоголю на Полтавщині не вводитимуть, а літні табори не відкриють

Забороняти продаж алкогольних напоїв у Полтавській області не планують
Забороняти продаж алкогольних напоїв на Полтавщині, як це зробили у Харківській області, не планують.
Про це на онлайнбрифінгу для редакторів регіональних ЗМІ заявив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
- Сьогодні на Раді оборони області ми розглядали це питання. Забороняти не будемо. Все залишиться як зараз – продаж до 18.00. У Харківській області зовсім інша ситуація. Там є випадки мародерства, - пояснив Дмитро Лунін.
Він також зазначив, що цього року літні оздоровчі табори не працюватимуть.
- Вчора на 90 діб продовжили воєнний стан – до кінця літа. Табори не працюватимуть. Це точно! Не працюватимуть і інші заклади відпочинку, - заявив Дмитро Лунін.