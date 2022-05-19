Нових обмежень на продаж алкоголю на Полтавщині не вводитимуть, а літні табори не відкриють

Сьогодні, 17:44 Переглядів: 323

Забороняти продаж алкогольних напоїв на Полтавщині, як це зробили у Харківській області, не планують.

Про це на онлайнбрифінгу для редакторів регіональних ЗМІ заявив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

- Сьогодні на Раді оборони області ми розглядали це питання. Забороняти не будемо. Все залишиться як зараз – продаж до 18.00. У Харківській області зовсім інша ситуація. Там є випадки мародерства, - пояснив Дмитро Лунін.

Він також зазначив, що цього року літні оздоровчі табори не працюватимуть.

- Вчора на 90 діб продовжили воєнний стан – до кінця літа. Табори не працюватимуть. Це точно! Не працюватимуть і інші заклади відпочинку, - заявив Дмитро Лунін.