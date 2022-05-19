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У жителя Кременчука поліція вилучила понад 4,5 кг канабісу – порушена кримінальна справа

Сьогодні, 18:12 Переглядів: 256

 

Кременчужанину загрожує до трьох років позбавлення волі

Наркотики виявили у 45-річного кременчужанина. Порушника кримінального законодавства викрили працівники управління боротьби з наркозлочинністю Полтавщини спільно зі слідчими Кременчуцького районного управління поліції під час реалізації оперативно-слідчих заходів.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на офіційному сайті головного управління з посиланням на Управління боротьби з наркозлочинністю та Слідче управління поліції області.

- Під час санкціонованого обшуку слідчі вилучили пакети та паперові згортки з канабісом загальною вагою понад 4,5 кілограми. Речові докази спрямовані на судову експертизу. На даний час слідчі готують фігурантові повідомлення про підозру у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах та клопотання до суду щодо обрання йому запобіжного заходу, - повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун

Слідчі Кременчуцького райуправління поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, здійснюють розслідування кримінального провадження з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.309 Кримінального кодексу України.

- Санкція даної статті передбачає штраф від 34 до 85 тисяч грн, або позбавлення волі на строк до трьох років, - зазначають у повідомленні Відділу комунікації поліції Полтавщини.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини

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Теги: канабіс поліція Полтавщини наркотики
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