У жителя Кременчука поліція вилучила понад 4,5 кг канабісу – порушена кримінальна справа

Наркотики виявили у 45-річного кременчужанина. Порушника кримінального законодавства викрили працівники управління боротьби з наркозлочинністю Полтавщини спільно зі слідчими Кременчуцького районного управління поліції під час реалізації оперативно-слідчих заходів.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на офіційному сайті головного управління з посиланням на Управління боротьби з наркозлочинністю та Слідче управління поліції області.
Слідчі Кременчуцького райуправління поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, здійснюють розслідування кримінального провадження з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.309 Кримінального кодексу України.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер