«Сапери – люди найвищого рівня»: Кременчук попрощався з військовим Володимиром Петуховим

Сьогодні, 19 травня, у Кременчуці попрощалися з 43-річним військовим Володимиром Сергійовичем Петуховим, який загинув 13 травня.
Володимир Петухов був призваний на військову службу по мобілізації з 11 серпня 2014 року. У квітні 2020 року пішов на військову службу за контрактом, був командиром 1 інженерно-саперного взводу інженерно-саперної групи інженерного забезпечення 57 окремої мотопіхотної бригади. Загинув 13 травня під час проходження військової служби у Кропивницькому.
Попрощатися до Міського палацу культури прийшли рідні, побратими, представники влади та небайдужі кременчужани.
Побратими Володимира розповіли журналістам, що військовий був спеціалістом своєї справи. У нього як у сапера було дуже мало шансів вижити.
Ще один товариш по службі зауважив, що разом з Володимиром одночасно набивали татуювання:
- Також брав участь у формування 57 бригади у 2014 році. Ми тоді й познайомилися з Володимиром. Він був життєрадісним, чесним, справедливим. Людина слова, друг. Це був професіонал своєї справи, він виконував серйозні поставлені задачі.
Ми з ним били татуювання в один день у 2015 році на пам'ять про армію, коли звільнялися. У нього було татуювання солдата, який тримав жетони загиблих товаришів.
Він рано пішов. Він ще міг навчити мобілізованих військовій справі. Сапери - це люди найвищого рівня. Володя гідний нагороди «Золота зірка» - найвищої нагороди.
Третій військовий додав, що познайомився з Володимиром у 2016 році:
Утворивши коридор, кременчужани схилилися на одне коліно, щоб віддати шану Герою. Колона з автомобілів одразу вирушила на Свіштовське кладовище, де Володимира Петухова поховали на Алеї Героїв.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер