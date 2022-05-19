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«Сапери – люди найвищого рівня»: Кременчук попрощався з військовим Володимиром Петуховим

Сьогодні, 18:42 Переглядів: 518

 

Військового поховали на Алеї Героїв на Свіштовському цвинтарі

Сьогодні, 19 травня, у Кременчуці попрощалися з 43-річним військовим Володимиром Сергійовичем Петуховим, який загинув 13 травня.

Володимир Петухов був призваний на військову службу по мобілізації з 11 серпня 2014 року. У квітні 2020 року пішов на військову службу за контрактом, був командиром 1 інженерно-саперного взводу інженерно-саперної групи інженерного забезпечення 57 окремої мотопіхотної бригади. Загинув 13 травня під час проходження військової служби у Кропивницькому.

Попрощатися до Міського палацу культури прийшли рідні, побратими, представники влади та небайдужі кременчужани.

Побратими Володимира розповіли журналістам, що військовий був спеціалістом своєї справи. У нього як у сапера було дуже мало шансів вижити.

- Познайомився з Володимиром у 2014 році. Він був призваний разом з побратимами до 42 батальйону 57 бригади. Він пройшов дуже серйозний бойовий шлях як сапер, як протитанкіст. Будучи сапером, він дуже відповідально ставився до завдань, й зараз його долучили як професіонала. Таких людей дуже мало. Ми втратили дуже багато, – розповів один побратим.

Ще один товариш по службі зауважив, що разом з Володимиром одночасно набивали татуювання:

- Також брав участь у формування 57 бригади у 2014 році. Ми тоді й познайомилися з Володимиром. Він був життєрадісним, чесним, справедливим. Людина слова, друг. Це був професіонал своєї справи, він виконував серйозні поставлені задачі.

Ми з ним били татуювання в один день у 2015 році на пам'ять про армію, коли звільнялися. У нього було татуювання солдата, який тримав жетони загиблих товаришів.

Він рано пішов. Він ще міг навчити мобілізованих військовій справі. Сапери - це люди найвищого рівня. Володя гідний нагороди «Золота зірка» - найвищої нагороди.

Третій військовий додав, що познайомився з Володимиром у 2016 році:

- Він завжди був життєрадісним. Які б у нас не були негаразди – ми завжди знаходили компроміс. Він ніколи не опускав руки. Й у нього завжди було натхнення до завдань, адже був професіоналом своєї справи. Він навчав, допомагав побратимам. Він назавжди залишиться в нашому серці.

Утворивши коридор, кременчужани схилилися на одне коліно, щоб віддати шану Герою. Колона з автомобілів одразу вирушила на Свіштовське кладовище, де Володимира Петухова поховали на Алеї Героїв.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко

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Теги: війна воины света воїни світла
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