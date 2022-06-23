Про зміну персональних даних треба повідомляти в Пенсійний фонд

Про зміни персональних даних рекомендують ставити до відома відповідні органи. Як повідомляє головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області, у кожної застрахованої особи у Реєстрі є персональна електронна облікова картка з унікальним номером, в якій накопичується чимало важливої інформації. Це суми заробітної плати, соціальні виплати, з яких сплачено страхові внески, тривалість страхового стажу, розмір пенсії тощо.
Тому, щоб до облікової картки були своєчасно внесені дані про зміну персональних даних або про виявлення будь-яких розбіжностей, треба повідомляти у Пенсійний фонд.
Зазначається, що якщо ви виявили розбіжності або неточності у відомостях, слід подати до установи Пенсійного фонду анкету щодо внесення змін.
Нагадаємо, перевірити важливу для всіх працюючих інформацію, що відображена в обліковій картці Реєстру застрахованих осіб, можна в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України.
№ 24 від 16 червня 2022Читати номер