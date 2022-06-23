Кременчужан просять допомогти Кіборгу з коштами для квардокоптера - залишилось зовсім трохи

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 279

Плани купити дорожчий змінились - дозбирати треба хоча б на той, що нині є в наявності

Бійцям на передову терміново потрібен квадрокоптер для боротьби з окупантами. Із проханням до місцевих волонтерів звернувся Олексій Кіборг - техніка потрібна бійцям 25 бригади, що нині перебувають під Авдіївкою.

Спочатку збирали на Autel EVO II Dual 640T Enterprise Rugged Bundle, що коштує 370 тис. гривень. Однак часу для дороговартісної техніки немає, зупинились на Мавик 3. Його ціна - 107 тис. гривень. Вже зібрано 101 тис. гривень.

Просимо небайдужих долучитись.

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