Бійцям на передову збирають на квадрокоптер - потрібна допомога (оновлено)

Бійцям на передову терміново потрібен квадрокоптер для боротьби з окупантами.
Із проханням до місцевих волонтерів звернувся Олексій Кіборг - техніка потрібна бійцям 25 бригади, що нині перебувають під Авдіївкою.
На передовій працює лише такий потужний апарат, інші - ворог швидко відстежує та знищує.
Вартість Autel EVO II Dual 640T Enterprise Rugged Bundle - 369 999 гривень
На сьогодні небайдужі кременчужани вже зібрали 23 тис гривень.
Номер карти ПриватБанку - 5169360006789337 Рубан К.И.
PayPal: godor@ukr.net
Оновлено: Станом на вечір 13 червня зібрано 80 тис. гривень
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер