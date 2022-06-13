Бійцям на передову збирають на квадрокоптер - потрібна допомога (оновлено)

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 185

Бійцям на передову терміново потрібен квадрокоптер для боротьби з окупантами.

Із проханням до місцевих волонтерів звернувся Олексій Кіборг - техніка потрібна бійцям 25 бригади, що нині перебувають під Авдіївкою.

На передовій працює лише такий потужний апарат, інші - ворог швидко відстежує та знищує.

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На сьогодні небайдужі кременчужани вже зібрали 23 тис гривень.

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Оновлено: Станом на вечір 13 червня зібрано 80 тис. гривень