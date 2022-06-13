Від імені Полтавської ОВА збирали фейкову допомогу військовим

Днями жителі Полтавської області отримали листи з проханням про допомогу для Збройних сил України. «Звернення» підроблені за зразком офіційного документа Полтавської обласної військової адміністрації. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

- Полтавська ОВА не розсилала такі документи! Це роблять шахраї, які будуть відповідати перед законом. Відповідні заяви вже у правоохоронних органів. Усім «ділкам» раджу добре подумати перед тим, як займатися справжнім мародерством.

Якщо вам приходять подібні листи – звертайтеся до правоохоронних органів, - йдеться у повідомленні.