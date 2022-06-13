У Кременчуці відбудеться турнір з CROSSFIT «NO FIGHT, NO GLORY» пам’яті Героя України Максима Кагала

3-го липня відбудеться перший турнір з CROSSFIT «NO FIGHT, NO GLORY» пам’яті Героя України старшого лейтенанту полку «Азов» Максима Кагала. Організатор змагань Віталій Смірнов розповів Телеграфу, що Макс любив біг і кросфіт, саме тому виникла ідея започаткувати цей турнір.
Запрошуємо до участі як професіоналів, так і любителів.
Кожен з учасників повинен виконати комплекс «PISTONE» AFAP, а саме:
AFAP - якомога швидше
Sc - означає спрощений варіант, для любителів або тих, хто вперше познайомиться з CROSSFIT
Спробуйте себе на міць
Вправи зі штангою, за бажання, дівчата зможуть замінити на вправи з гантелями.
А головний суддя турніру проведе інструктаж учасникам і поділиться досвідом, як виконати цей комплекс максимально швидко і без запаморочень.
Реєстрація: до 29 червня за тел. 0973019030
Вартість участі: 300 грн
Місце проведення: кожен учасник отримає інфу після реєстрації.
Всі учасники отримають пам’ятні медалі та подарунки від партнерів.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер