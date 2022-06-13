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У Кременчуці відбудеться турнір з CROSSFIT «NO FIGHT, NO GLORY» пам’яті Героя України Максима Кагала

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 120

 

Встигніть зареєструватися до 29 червня

3-го липня відбудеться перший турнір з CROSSFIT «NO FIGHT, NO GLORY» пам’яті Героя України старшого лейтенанту полку «Азов» Максима Кагала. Організатор змагань Віталій Смірнов розповів Телеграфу, що Макс любив біг і кросфіт, саме тому виникла ідея започаткувати цей турнір.

- «NO FIGHT, NO GLORY» - то був один з його улюблених висловів. - зауважив Віталій. 

Запрошуємо до участі як професіоналів, так і любителів.

Кожен з учасників повинен виконати комплекс «PISTONE» AFAP, а саме:

  • 300 м біг;
  • 15 бурпі з запригуванням на тумбу (60/50 см);
  • 30 взяття штанги з полу в стійку+швунг (50/30 кг);
  • 15 виходів на турніку (Sc: горизонтальних підтягувань);
  • 600 м біг;
  • 15 виходів на турніку (Sc: горизонтальних підтягувань);
  • 30 трастерів (50/30 кг);
  • 15 бурпі з запригуванням на тумбу (60/50 см);
  • 300 м біг

AFAP - якомога швидше
Sc - означає спрощений варіант, для любителів або тих, хто вперше познайомиться з CROSSFIT
Спробуйте себе на міць

Вправи зі штангою, за бажання, дівчата зможуть замінити на вправи з гантелями.

А головний суддя турніру проведе інструктаж учасникам і поділиться досвідом, як виконати цей комплекс максимально швидко і без запаморочень.

Реєстрація: до 29 червня за тел. 0973019030

Вартість участі: 300 грн

Місце проведення: кожен учасник отримає інфу після реєстрації.

Всі учасники отримають пам’ятні медалі та подарунки від партнерів.

Кошти, вилучені з турніру, підуть на купівлю позашляховика для виконання бойових завдань одного зі спецпідрозділів.
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Автор: Альона Душенко
Теги: Максим Кагал
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