У ЦНАПі Кременчука доступні послуги з земельних питань

Від сьогодні, 13 червня, Кременчуцький ЦНАП відновлює приймання заяв на послуги, суб’єктом надання яких є Відділ № 5 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області (послуги із кодом «72»).
Увесь перелік послуг доступний за посиланням.
Звернутися можна як до головного офісу, так і до відділів на Молодіжному і в Крюкові.
Слід зазначити, що під час дії воєнного стану на території України послуга 72-12 «Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру» надається лише на земельні ділянки приватної форми власності.
Звертаємо увагу на те, що Постановою Уряду від 28 лютого 2022 року № 165 «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» на час воєнного стану в Україні зупинено строки надання адміністративних послуг суб'єктами їх надання, тому можуть спостерігатися затримки з надходженням готових результатів до ЦНАП, і відповідно, до замовників послуг.
Нагадуємо, що ПРИЙМАННЯ ЗАМОВНИКІВ ПОСЛУГ У ЦНАП ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЛИШЕ ЗА ПОПЕРЕДНІМ ЗАПИСОМ за телефонами: 096-097-15-88, 050-255-15-88. Для можливості реєструватися в електронну чергу ЦНАП 24/7 рекомендуємо користуватися послугами вайбер чату за посиланням.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер