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У ЦНАПі Кременчука доступні послуги з земельних питань

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 67

 

Увесь перелік послуг є на сайті 

Від сьогодні, 13 червня, Кременчуцький ЦНАП відновлює приймання заяв на послуги, суб’єктом надання яких є Відділ № 5 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області (послуги із кодом «72»).

Увесь перелік послуг доступний за посиланням.

Звернутися можна як до головного офісу, так і до відділів на Молодіжному і в Крюкові.

  • 72-02 «Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу»
  • 72-16 «Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки» можна замовити онлайн через сайт та звернутися до ЦНАП лише один раз для отримання результату послуги

Слід зазначити, що під час дії воєнного стану на території України послуга 72-12 «Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру» надається лише на земельні ділянки приватної форми власності.

Звертаємо увагу на те, що Постановою Уряду від 28 лютого 2022 року № 165 «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» на час воєнного стану в Україні зупинено строки надання адміністративних послуг суб'єктами їх надання, тому можуть спостерігатися затримки з надходженням готових результатів до ЦНАП, і відповідно, до замовників послуг.

Нагадуємо, що ПРИЙМАННЯ ЗАМОВНИКІВ ПОСЛУГ У ЦНАП ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЛИШЕ ЗА ПОПЕРЕДНІМ ЗАПИСОМ за телефонами: 096-097-15-88, 050-255-15-88. Для можливості реєструватися в електронну чергу ЦНАП 24/7 рекомендуємо користуватися послугами вайбер чату за посиланням.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ЦНАП
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