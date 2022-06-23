Європарламент підтримав статус кандидата в ЄС для України

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Резолюція є рекомендаційною, але Європейська рада майже напевне ухвалить позитивне для України рішення, про що у четвер вранці оголосив глава Євроради Шарль Мішель

Європейський парламент 23 червня ухвалив резолюцію із закликом надати статус кандидата на членство в Європейському Союзі для України та Молдови, а також підтримати європейську перспективу для Грузії, пише Європейська правда.

Документ підтримали 529 депутатів Європарламенту, проти висловилися 45, ще 14 - утрималися.

У резолюції парламентарі закликали Європейську раду надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата в ЄС невідкладно.

У контексті жорстокої російської загарбницької війни проти України цей крок буде прирівнюватися до демонстрації лідерства, рішучості та бачення, кажуть євродепутати. Вони наполягають на тому, що не існує "швидкого шляху" для членства в ЄС і що вступ залишається структурованим і заснованим на заслугах процесом, який вимагає виконання критеріїв членства в ЄС і залежить від ефективного впровадження реформ, йдеться в документі.

Наголошується, що немає альтернативи розширення, яке є більш ніж будь-коли геостратегічною інвестицією у стабільний, сильний та об’єднаний ЄС. Перспектива повноправного членства в ЄС для країн, які прагнуть стати членами ЄС, відповідає власним політичним, економічним інтересам та інтересам безпеки Європейського Союзу.

Крім того, депутати Європарламенту вимагають, щоб процес розширення був відновлений і розблокований щодо Західних Балкан.

Резолюція є рекомендаційною, але Європейська рада майже напевне ухвалить позитивне для України рішення, про що у четвер вранці оголосив глава Євроради Шарль Мішель.

Нагадаємо, 17 червня Європейська комісія оприлюднила свій висновок, у якому рекомендувала визнати європейську перспективу Україні та надати нашій державі статус кандидата на вступ до спільноти.

Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, на п’ятий день повномасштабного вторгнення Росії.



