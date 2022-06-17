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Єврокомісія рекомендувати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС

Сьогодні, 17:26 Переглядів: 201

Для того, щоб Україна отримала статус кандидата в члени, необхідна згода всіх 27 членів Європейської ради, тобто, фактично, усіх лідерів країн ЄС

Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени Євросоюзу. Відповідне рішення ухвалено за результатами засідання 17 червня. Його оголосила президент  Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Європейська правда.

Вона зазначила, що заявки України, Молдови і Грузії були уважно розглянуті на відповідність Копенгагенським та Мадридським нормам. 

- Україна дуже ясно довела свою відповідність європейським принципам, – наголосила вона, згадавши і про восьмирічну війну.

Фон дер Ляєн додала, що нашій державі ще належить зробити деякі реформаторські кроки, щоб наблизитися до ЄС ще більше. Йдеться, зокрема, про верховенство права, антикорупційну діяльність, боротьбу з олігархами. 

- Один чіткий меседж: так, Україна заслуговує європейську перспективу. Так, ми раді вітати Україну як кандидатку – наголосила вона. 

Докладні вимоги уточнив голова Офісу президента Андрій Єрмак: 

  • завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
  • подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП
  • забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);  
  • ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;
  • має запрацювати "антиолігархічний" закон;
  • необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;
  • необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розробити механізми її впровадження. 

Остаточне слово в присвоєнні цього статусу – за Європейською радою – вищим політичним органом ЄС. Він складається з глав держав та урядів усіх країн Союзу. Для того, щоб Україна отримала статус кандидата в члени, необхідна згода всіх 27 членів Європейської ради, тобто, фактично, усіх лідерів країн ЄС.

Нагадаємо, 9 червня резолюція Європарламенту рекомендувала Євросоюзу надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: Європейський Союз ЄС
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