Єврокомісія рекомендувати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС

Для того, щоб Україна отримала статус кандидата в члени, необхідна згода всіх 27 членів Європейської ради, тобто, фактично, усіх лідерів країн ЄС
Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени Євросоюзу. Відповідне рішення ухвалено за результатами засідання 17 червня. Його оголосила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Європейська правда.
Вона зазначила, що заявки України, Молдови і Грузії були уважно розглянуті на відповідність Копенгагенським та Мадридським нормам.
Фон дер Ляєн додала, що нашій державі ще належить зробити деякі реформаторські кроки, щоб наблизитися до ЄС ще більше. Йдеться, зокрема, про верховенство права, антикорупційну діяльність, боротьбу з олігархами.
- Один чіткий меседж: так, Україна заслуговує європейську перспективу. Так, ми раді вітати Україну як кандидатку – наголосила вона.
Докладні вимоги уточнив голова Офісу президента Андрій Єрмак:
Остаточне слово в присвоєнні цього статусу – за Європейською радою – вищим політичним органом ЄС. Він складається з глав держав та урядів усіх країн Союзу. Для того, щоб Україна отримала статус кандидата в члени, необхідна згода всіх 27 членів Європейської ради, тобто, фактично, усіх лідерів країн ЄС.
Нагадаємо, 9 червня резолюція Європарламенту рекомендувала Євросоюзу надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер