Перша медична допомога при укусах змії та кліща: тренінг від Романа Бутрімова

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 309

19 червня об 11.00 відбудеться тренінг з надання домедичної допомоги, який проводить Роман Бутрімов.

Теми:

Втрата свідомості;

Термічні опіки;

Судомний напад;

Утоплення;

Укус кліща;

Укус змії.

Тривалість заходу 2 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка.

Буде теоретична та практична частини.

Тренінг Волонтерський! Кількість місць обмежена!

- Звертаю увагу - місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг. Знаходиться в центрі на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти - Пару чистих носочків! Будемо працювати у спортивному дитячому залі, - розповів Роман Бутрімов.