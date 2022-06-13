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Кременчук, Афіша

Перша медична допомога при укусах змії та кліща: тренінг від Романа Бутрімова

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 309

 

Кількість місць обмежена

19 червня об 11.00 відбудеться тренінг з надання домедичної допомоги, який проводить Роман Бутрімов. 

Теми:

  • Втрата свідомості;
  • Термічні опіки;
  • Судомний напад;
  • Утоплення;
  • Укус кліща;
  • Укус змії.

Тривалість заходу 2 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка.

Буде теоретична та практична частини.

Тренінг Волонтерський! Кількість місць обмежена!

- Звертаю увагу - місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг. Знаходиться в центрі на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти - Пару чистих носочків! Будемо працювати у спортивному дитячому залі, - розповів Роман Бутрімов. 
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Автор: Альона Душенко
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