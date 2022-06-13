Перша медична допомога при укусах змії та кліща: тренінг від Романа Бутрімова

19 червня об 11.00 відбудеться тренінг з надання домедичної допомоги, який проводить Роман Бутрімов.
Теми:
- Втрата свідомості;
- Термічні опіки;
- Судомний напад;
- Утоплення;
- Укус кліща;
- Укус змії.
Тривалість заходу 2 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка.
Буде теоретична та практична частини.
Тренінг Волонтерський! Кількість місць обмежена!
- Звертаю увагу - місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг. Знаходиться в центрі на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти - Пару чистих носочків! Будемо працювати у спортивному дитячому залі, - розповів Роман Бутрімов.