«Депутатські кошти» спрямували на оборону Кременчука

Рішення прийняли на сесії Кременчуцької міської ради
Усі цьогорічні депутатські гроші направлені на оборону Кременчука. Про це повідомив міський голова Кременчуцької міської ОТГ Віталій Малецький. 42 млн грн депутати Кременчука виділили на сесії Кременчуцької міської ради.
- Сьогодні на сесії міської ради депутати підтримали ініціативу і направили на потреби оборони ще 42 млн. грн., які були виділені депутатам на роботу в округах. Їх вирішили віддати на допомогу армії, укріплення оборони міста, формування продрезерву Кременчука, підтримку переселенців та інші нагальні потреби, - додав міський голова Віталій Малецький.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.