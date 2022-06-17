«Депутатські кошти» спрямували на оборону Кременчука

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 261

Усі цьогорічні депутатські гроші направлені на оборону Кременчука. Про це повідомив міський голова Кременчуцької міської ОТГ Віталій Малецький. 42 млн грн депутати Кременчука виділили на сесії Кременчуцької міської ради.

- Сьогодні на сесії міської ради депутати підтримали ініціативу і направили на потреби оборони ще 42 млн. грн., які були виділені депутатам на роботу в округах. Їх вирішили віддати на допомогу армії, укріплення оборони міста, формування продрезерву Кременчука, підтримку переселенців та інші нагальні потреби, - додав міський голова Віталій Малецький.