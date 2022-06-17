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Надзвичайні новини

У Кременчуці затримали чоловіка, що збував наркотики

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 135

Поліція виявила 30 «закладок»

Патрульна поліція  Кременчука 16 червня, близько 13:00 викрила місцевого чоловіка у збуті наркотиків - робив «закладки». Як повідомляє поліція Полтавщини, під час поверхневого огляду особи поліцейські виявили чотири закладки з наркотичною речовиною.  Крім того, під час слідчих дій виявили ще близько 30 закладок, які були розповсюджені в різних районах міста Кременчук. Інформаця про геолокації «закладок» та інші речові докази, що підтверджують причетність затриманого до реалізації наркотичних речовин, була у телефоні чоловіка. 

 

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. У разі визнання вини судом фігурантові загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями у Придніпровському парку поліція затримала чоловіка із «травичкою».

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Автор: Олеся Данилова
Теги: наркотики закладки
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