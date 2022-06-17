Кременчужанка вдруге поспіль виграли «бронзу» молодіжного чемпіонату Європи з пляжного волейболу

Сьогодні, 19:08 Переглядів: 66

Вже в матчі за третє місце наші волейболістки знову зуміли показати свій високий клас

У нідерландському Фліссінгені завершився чемпіонат Європи з пляжного волейболу серед чоловіків та жінок в категорії U-22. Cаме в неділю й були розіграні обидва комплекти нагород.

Українські волейболістки Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко здобули п'ять перемог поспіль.

На шляху до медального матчу українські спортсменки здолали в груповому раунді Литву, Фінляндію й Нідерланди, у 1/8 фіналу обіграли словенок Маю Марольт і Живу Яворнік (2:0), а у чвертьфіналі – латвійський дует Анете Наміке й Варвари Браїлко (2:0).

У боротьбі за вихід у «золотий» фінал поступилися майбутнім чемпіонкам - іспанкам Даніеле Альварес Мендоса - Тані Морено Матвєєвій 0:2 (11:21, 13:21).

Вже в матчі за третє місце наші волейболістки знову зуміли показати свій високий клас, обігравши представників Нідерландів Брехт Пієрсма – Віс Бекхуїс 2:0 (21:16, 21:12).

Як раніше писав Телеграф, вихованка волейболу Кременчука Ангеліна Хміль вдруге завоювала бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з пляжного волейболу. Ангеліна у Кременчуці розпочинала свій шлях під керівництвом тренера Гончаренко Вероніки Юріївни, а у 2017 році переїхала до Запоріжжя.