Неповнолітній водій отримав від патрульних 4 протоколи

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Сьогодні, 17 червня, близько 13 години, на вулиці Івана Приходька інспекторами патрульної поліції за порушення ПДР зупинено транспортний засіб Honling SHL50QT-12F. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Під час перевірки документів з’ясувалось, що 16-річний керманич не отримував посвідчення водія відповідної категорії та не мав реєстраційного документу на транспортний засіб та полісу обов‘язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних ТЗ.

Оскільки хлопець досяг віку адміністративної відповідальності, на нього склали протоколи в присутності його матері за ч.1 та 2 ст.126 КУпАП, та ч.5 ст.121 КУпАП.