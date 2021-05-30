Коли «бронза» на вагу «золота»: кременчуцька волейболістка виступила на чемпіонаті Європи

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 230

Вихованка волейболу Кременчука Ангеліна Хміль стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи U-22. Ангеліна у Кременчуці розпочинала свій шлях під керівництвом тренера Гончаренка В.Ю., а у 2017 році переїхала до Запоріжжя.

Чемпіонат Європи відбувся в австрійському Бадені. Українки Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко – ще зовсім юні підопічні запорізьких наставників Василя та Любові Букіних. В успіх наших дівчат мало хто вірив, адже вони були 15-ми у рейтингу, а боротися на такому рівні з маститими дуетами, старшими на 2-3 роки – справа надскладна.

Протягом усього турнірного шляху пара Хміль/Лазаренко зазнала лише двох поразок. Першої – у груповому раунді від неодноразових чемпіонок Європи – росіянок Вороніна/Бочарова (19:21, 13:21), які, до речі, знову вибороли золоті медалі. Другої – вже у півфіналі від досвідченого нідерландського дуету Шун/ван Дріль (14:21, 15:21). Отже, поступилися лише новоспеченим чемпіонкам та срібним призеркам. Усіх же інших опоненток або зметали у стилі «торнадо», або ж «клали на лопатки» у напрочуд запеклих дуелях, де українки якраз і демонстрували на повну отой свій фірмовий характер.

У поєдинку за «бронзу» зі ще однією досвідченою парою Наміке/Браілко із Латвії (6-й номер континентального рейтингу) наші дівчата також вирвали перемогу, що називається, «на зубах». Адже після вдалого стартового сету – 21:16, у наступному вони зіштовхнулися вже з іншою манерою дій суперниць і поступилися – 17:21. Відповідно, перед екстра-сетом психологічну перевагу мали латвійські пляжниці. Однак Ангеліна із Тетяною не «посипалися». Навпаки – віднайшли у власних резервах усе те необхідне, щоби змусити занервувати саме маститих опоненток. І ті справді не витримали. Отже, 15:11 і загальний рахунок 2:1 – є феєрична «бронза»! Яка у подібній ситуації цілком може вважатися на вагу «золота». Недарма ж потім самі волейболістки зазначили, що нинішні медалі є для них такими же дорогоцінними, як і торішні чемпіонські після чемпіонату Європи U-18.