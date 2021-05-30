Засудженим Крюківської виправної колонії не виплачують зарплату

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Засуджені Крюківської виправної колонії вже чотири місяці не отримують зарплату. Про це повідомляє сайт обласної прокуратури.

За офіційними даними, після перевірки стану додержання законодавства про охорону та оплату праці засуджених державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)», де працюють засуджені державної установи «Крюковська виправна колонія (№ 29)», за понад чотири місяці 68 в’язням не виплатило заробітну плату на загальну суму більше 370 тис. грн.

Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 175 КК України (безпідставна невиплата заробітної плати більш як за один місяць). Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить Полтавське районне управління.

Довідково: заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу (ст. 1 Закону України «Про оплату праці»).

Засуджені до позбавлення волі мають право працювати. Праця здійснюється на добровільній основі на підставі договору цивільно-правового характеру або трудового договору, який укладається між засудженим та фізичною особою - підприємцем або юридичною особою, для яких засуджені здійснюють виконання робіт чи надання послуг.

Праця осіб, засуджених до позбавлення волі, оплачується відповідно до її кількості і якості. Форми і системи оплати праці, норми праці та розцінки встановлюються нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України (ч. 1 ст. 118, ч. 1 ст. 120 Кримінально-виконавчого кодексу України).