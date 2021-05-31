Кременчуцький районний суд змінив голову

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Голову суду обрали на засіданні у пятницю

28 травня на зборах суддів Кременчуцького районного суду обрали головою суду Колотієвського Олександра Олександровича. Про це повідомляє пресслужба суду.

- Колектив Кременчуцького районного суду вітає Колотієвського Олександра Олександровича з призначенням на посаду та бажає удачі, творчого натхнення й наснаги, розуміння та підтримки колег і нехай непроста відповідальна робота приносить задоволення. Переконані, що Ваш професіоналізм, управлінський талант сприятимуть досягненню значних успіхів, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше головою суду була Світлана Миколаївна Клименко.