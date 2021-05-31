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Питання закупівлі «Укрзалізницею» двох готових дизель-поїздів КВБЗ ще не вирішене

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 499 Коментарів: 2

 

Дизель-поїзда виготовлені за кошти вагонзаводу

На Крюківському вагонобудівному заводі повідомили, що питання закупівлі УЗ двох дизель-поїздів ДПКр-3 ще не вирішене.

Нагадаємо, що за контрактом 2018 року передбачено виготовлення 6 дизель-поїздів нової серії ДПКр-3 для УЗ.

Перший такий состав - ДПКр-3-001 передали УЗ в кінці грудня 2019 року. Поїзд працював на маршруті Київ - аеропорт Бориспіль. У вересні 2020 року перший ДПКр-3 перевели на маршрут Черкаси-Сміла. А зараз ДПКр-3 отримав номер 807/808, статус «Прикарпатський експрес» і маршрут сполучення Івано-Франківськ - Ківерці (через Львів і Луцьк).

Другий дизель-поїзд ДПКр-3-002 пройшов випробування в квітні поточного року і знаходиться на КВБЗ.

КВБЗ вивів на випробування третій дизель-поїзд ДПКр-3
- Другий і третій поїзди, виготовлені за кошти КВБЗ, - питання фінансування їх закупівлі з боку «Укрзалізниці» поки не вирішене, - повідомили на підприємстві.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: КВБЗ Укрзалізниця ДПКр-3
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Коментарі: 2

179
Andrik.r:
Сьогодні, 09:11

А за чиї кошти він мав бути виготовлений? Хіба комерційна діяльність будь-якого підприємства, це не діяльність за свої кошти на власний страх і ризик? Чому це у випадку КВБЗ подається майже, як подвиг?

 


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176
canek:
Сьогодні, 10:15

Цитата: Andrik.r

А за чиї кошти він мав бути виготовлений? Хіба комерційна діяльність будь-якого підприємства, це не діяльність за свої кошти на власний страх і ризик? Чому це у випадку КВБЗ подається майже, як подвиг?

 

Нагадаємо, що за контрактом 2018 року передбачено виготовлення 6 дизель-поїздів нової серії ДПКр-3 для УЗ.

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