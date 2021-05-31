Питання закупівлі «Укрзалізницею» двох готових дизель-поїздів КВБЗ ще не вирішене

На Крюківському вагонобудівному заводі повідомили, що питання закупівлі УЗ двох дизель-поїздів ДПКр-3 ще не вирішене.
Нагадаємо, що за контрактом 2018 року передбачено виготовлення 6 дизель-поїздів нової серії ДПКр-3 для УЗ.
Перший такий состав - ДПКр-3-001 передали УЗ в кінці грудня 2019 року. Поїзд працював на маршруті Київ - аеропорт Бориспіль. У вересні 2020 року перший ДПКр-3 перевели на маршрут Черкаси-Сміла. А зараз ДПКр-3 отримав номер 807/808, статус «Прикарпатський експрес» і маршрут сполучення Івано-Франківськ - Ківерці (через Львів і Луцьк).
Другий дизель-поїзд ДПКр-3-002 пройшов випробування в квітні поточного року і знаходиться на КВБЗ.