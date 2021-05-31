У Кременчуці створять Координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання дітей

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 309

Хто увійшов до складу

У Кременчуці буде створена Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання дітей.





Основними завданнями Координаційної ради є:

координація дій місцевого самоврядування, громадських організацій, закладів освіти, військових частин, засобів масової інформації щодо національно-патріотичного виховання;

участь у підготовці проєктів розпоряджень, інших нормативно-правових актів, міських програм, віднесених до її компетенції;

визначення і обґрунтування пріоритетних напрямів роботи з національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста;

створення умов, що сприяють виконанню державних та міських програм і проєктів, спрямованих на національно-патріотичне виховання дітей та молоді.





Склад Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області