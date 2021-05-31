У Кременчуці створять Координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання дітей

Хто увійшов до складу
У Кременчуці буде створена Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання дітей.
Основними завданнями Координаційної ради є:
Склад Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
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Проценко
Руслан Олександрович
|
–
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заступник міського голови, голова Координаційної ради;
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Усанова
Ольга Петрівна
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–
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заступник міського голови, заступник голови Координаційної ради;
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Волошко
Віталій Юрійович
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–
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заступник начальника управління – начальник відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, секретар Координаційної ради.
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Члени Координаційної ради:
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Балацький
Іван Володимирович
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–
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член громадської організації «Солідарність Кременчука» (за згодою);
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Барильченко
Алла Миколаївна
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–
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голова громадської організації «Комітет сімей загиблих в Афганістані» (за згодою);
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Вілівчук
Віталій Михайлович
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–
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директор Комунального закладу позашкільної освіти «Клуб юних моряків «Гардемарин»;
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Глущенко
Роман Олександрович
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–
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заступник командира військової частини А1546 по роботі з особовим складом – начальник відділення (за згодою);
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Гриценко
Юрій Васильович
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–
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секретар міської ради;
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Довгалюк
Олег Павлович
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–
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підполковник, командир військової частини 3059, м. Кременчук (за згодою);
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Каут
Наталія Анатоліївна
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–
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начальник сектору ювенальної превенції відділу превенції Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області (за згодою);
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Колівошка
Олександр Миколайович
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–
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заступника начальника відділу соціально-виховної та психологічної роботи державної установи «Кременчуцька виховна колонія» (за згодою);
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Кондрашов
Володимир Олександрович
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–
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начальник Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;
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Коробко
Дар’я Валеріївна
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–
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член ради правління Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій (за згодою);
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Кравченко
Тетяна Василівна
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–
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директор комунального позашкільного навчального закладу «Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості»;
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Крамаренко
Юрій Григорович
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–
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член відокремленого підрозділу громадської організації «Всеукраїнський Союз ветеранів АТО» м. Кременчука (за згодою);
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Кривошапка
Євгенія Анатоліївна
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–
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інспектор відділення моніторингу та аналітичного забезпечення батальйону патрульної поліції в місті Кременчук управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції старший лейтенант поліції (за згодою);
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Мазур
Андрій Станіславович
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–
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начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги населенню Департаменту охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;
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Мазур
Олександр Іванович
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–
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директор комунального закладу фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №1»;
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Макаров
Андрій Ігорович
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–
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директор Департаменту сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;
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Мальков
Владислав Андрійович
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–
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референт уладу пластунів юнаків Національної скаутської організації України «Пласт» (за згодою);
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Махоркін
Володимир Вікторович
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–
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голова громадської організації «Об’єднання учасників та ветеранів АТО Кременчука» (за згодою);
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Мокра
Лариса Миколаївна
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–
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викладач педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка (за згодою);
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Оченаш
Максим Сергійович
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–
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старший інспектор групи зв’язків з громадськістю Батальйону патрульної поліції у м. Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області департаменту патрульної поліції, старший лейтенант поліції (за згодою);
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Панаско
Ярослав Миколайович
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–
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представник Цивільного корпусу «АЗОВ» (за згодою);
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Перепелятник
Сергій Леонідович
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–
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директор КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;
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Пісня
Іван Володимирович
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–
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заступник голови Кременчуцької спілки ветеранів війни в Афганістані (за згодою);
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Процько
Ігор Вікторович
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–
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начальник відділу Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;
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Саражин
Тарас Григорович
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капітан, старший офіцер відділення призову Кременчуцького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (за згодою);
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Теміров
Володимир Володимирович
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–
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консультант комунального установи «Кременчуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, секретар штабу;
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Терещенко
Олена Володимирівна
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–
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головний спеціаліст управління інформаційних комунікацій виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;
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Угніч
Григорій Анатолійович
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–
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директор комунального закладу «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;
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Хмарук
Юрій Степанович
|
–
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голова відокремленого підрозділу «Всеукраїнської спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» (за згодою);
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Цилюрик
Олена Сергіївна
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–
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директор Кременчуцького міського центру соціальних служб;
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Чужа
Федір Олексійович
|
–
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голова спілки літераторів «Славутич» (за згодою);
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Чурін
Геннадій Анатолійович
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–
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директор комунального закладу позашкільної освіти «Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання»;
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Шабуніна
Вікторія Валентинівна
|
–
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доцент кафедри українознавства Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (за згодою);
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Шавров
Юрій Євгенійович
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–
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головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої політики апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;
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Шаповал
Олег Григорович
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–
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головний спеціаліст управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;
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Шкурапет
Олександр Васильович
|
–
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голова громадської організації «Кременчуцька спілка ковалів Полтавщини» (за згодою);
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Яцук
Едуард Анатолійович
|
–
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голова громадського об’єднання «Об’єднання ветеранів збройних сил інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників локальних конфліктів і миротворчих сил «Гвардія» (за згодою).