Кременчук, Освіта

У Кременчуці створять Координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання дітей

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 309

 

Хто увійшов до складу

У Кременчуці буде створена Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання дітей. 


Основними завданнями Координаційної ради є:

  • координація дій місцевого самоврядування, громадських організацій, закладів освіти, військових частин, засобів масової інформації щодо національно-патріотичного виховання;
  • участь у підготовці проєктів розпоряджень, інших нормативно-правових актів, міських програм, віднесених до її компетенції;
  • визначення і обґрунтування пріоритетних напрямів роботи з національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста;
  • створення умов, що сприяють виконанню державних та міських програм і проєктів, спрямованих на національно-патріотичне виховання дітей та молоді.


Склад Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Проценко

Руслан Олександрович

заступник міського голови, голова Координаційної ради;

Усанова

Ольга Петрівна

заступник міського голови, заступник голови Координаційної ради;

Волошко

Віталій Юрійович

заступник начальника управління – начальник відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, секретар Координаційної ради.

Члени Координаційної ради:

Балацький

Іван Володимирович

член громадської організації «Солідарність Кременчука» (за згодою);

Барильченко

Алла Миколаївна

голова громадської організації «Комітет сімей загиблих в Афганістані» (за згодою);

Вілівчук

Віталій Михайлович

директор Комунального закладу позашкільної освіти «Клуб юних моряків «Гардемарин»;

Глущенко

Роман Олександрович

заступник командира військової частини А1546 по роботі з особовим складом – начальник відділення (за згодою);

Гриценко

Юрій Васильович

секретар міської ради;

Довгалюк

Олег Павлович

підполковник, командир військової частини 3059, м. Кременчук (за згодою);

Каут

Наталія Анатоліївна

начальник сектору ювенальної превенції відділу превенції Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області (за згодою);

Колівошка

Олександр Миколайович

заступника начальника відділу соціально-виховної та психологічної роботи державної установи «Кременчуцька виховна колонія» (за згодою);

Кондрашов

Володимир Олександрович

начальник Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

Коробко

Даря Валеріївна

член ради правління Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій (за згодою);

Кравченко

Тетяна Василівна

директор комунального позашкільного навчального закладу «Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості»;

Крамаренко

Юрій Григорович

член відокремленого підрозділу громадської організації «Всеукраїнський Союз ветеранів АТО» м. Кременчука (за згодою);

Кривошапка

Євгенія Анатоліївна

інспектор відділення моніторингу та аналітичного забезпечення батальйону патрульної поліції в місті Кременчук управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції старший лейтенант поліції (за згодою);

Мазур

Андрій Станіславович

начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги населенню Департаменту охорони здоровя Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

Мазур

Олександр Іванович

директор комунального закладу фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №1»;

Макаров

Андрій Ігорович

директор Департаменту сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

Мальков

Владислав Андрійович

референт уладу пластунів юнаків Національної скаутської організації України «Пласт» (за згодою);

Махоркін

Володимир Вікторович

голова громадської організації «Об’єднання учасників та ветеранів АТО Кременчука» (за згодою);

Мокра

Лариса Миколаївна

викладач педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка (за згодою);

Оченаш

Максим Сергійович

старший інспектор групи зв’язків з громадськістю Батальйону патрульної поліції у м. Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області департаменту патрульної поліції, старший лейтенант поліції (за згодою);

Панаско 

Ярослав Миколайович

представник Цивільного корпусу «АЗОВ» (за згодою);

Перепелятник 

Сергій Леонідович

директор КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

Пісня

Іван Володимирович

заступник голови Кременчуцької спілки ветеранів війни в Афганістані (за згодою);

Процько

Ігор Вікторович

начальник відділу Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

Саражин

Тарас Григорович

капітан, старший офіцер відділення призову Кременчуцького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (за згодою);

Теміров 

Володимир Володимирович

консультант комунального установи «Кременчуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, секретар штабу;

Терещенко

Олена Володимирівна

головний спеціаліст управління інформаційних комунікацій виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

Угніч

Григорій Анатолійович

директор комунального закладу «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

Хмарук

Юрій Степанович

голова відокремленого підрозділу «Всеукраїнської спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» (за згодою);

Цилюрик

Олена Сергіївна

директор Кременчуцького міського центру соціальних служб;

Чужа

Федір Олексійович

голова спілки літераторів «Славутич» (за згодою);

Чурін

Геннадій Анатолійович

директор комунального закладу позашкільної освіти «Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання»;

Шабуніна

Вікторія Валентинівна

доцент кафедри українознавства Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (за згодою);

Шавров

Юрій Євгенійович

головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої політики апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

Шаповал

Олег Григорович

головний спеціаліст управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

Шкурапет

Олександр Васильович

голова громадської організації «Кременчуцька спілка ковалів Полтавщини» (за згодою);

Яцук

Едуард Анатолійович

голова громадського об’єднання «Об’єднання ветеранів збройних сил інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників локальних конфліктів і миротворчих сил «Гвардія» (за згодою).
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Автор: Альона Душенко
Теги: навчання
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