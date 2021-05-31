Брати Пічки підкорили молодіжний чемпіонат України та всеукраїнські змагання зі скелелазіння

Вітаємо наших спортсменів:)
Після тривалої перерви спортивний сезон набирає обертів. Спортсмени, втомлені від монотонної домашньої рутини під час карантину, горять бажанням знову приступити до змагань. Про участь скелелазів братів Пічок розповіла Тетяна Пічка.
З 3-го до 5 квітня у Києві відбувся молодіжний чемпіонат України зі скелелазіння вид болдерінг. У змаганнях взяли участь хлопці з Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Київської, Полтавської, Харківської, Одеської, Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської областей та Києва. Змагання проходили у два етапи: кваліфікація та фінал.
Для вікової групи 2010-2011 (25 учасників) кваліфікація проходила у фестивальному форматі - було підготовлено 8 трас, різної складності на лаз, яких відводилося 1,5 годину для групи, до фіналу виходить 6 осіб. У фінальному раунді спортсменів чекали три траси. У своїй віковій групі Пічка Демид у кваліфікації проліз 6 трас з першої спроби і 2 траси з другої, забезпечивши собі вихід у фінал. За підсумками фіналу Демид посів третє місце.
Для вікової групи 2008-2011 (20 учасників) кваліфікація так само проходила в фестивальному форматі - було підготовлено 8 трас, різної складності на лаз, яких відводилося 1,5 годину для групи, до фіналу виходить 6 осіб. У фіналі було підготовлено три траси. У своїй віковій групі Пічка Ігор у кваліфікації пройшов 7 трас з першої спроби і на 8-й взяв зону, забезпечивши собі вихід у фінал з першого місця. За підсумками фіналу Ігор посів перше місце, і став єдиним, хто набрав бали на віх трьох трасах.
Першу і третю трасу Ігор пройшов з першої спроби, на єдиний взяв зону.
З 24 до 25 квітня у Нікополі Дніпропетровської області відбулися Всеукраїнські змагання зі скелелазіння вид швидкість. У змаганнях взяли участь хлопці з Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Київської, Полтавської, Харківської, Одеської, Вінницької, Кіровоградської областей та м.Києва. Всього в змаганнях взяло участь понад 200 спортсменів.
Найчисленніша вікова група 2008-2011 - 70 учасників. Спортсмени бігли трасу «Стандарт» 10 м з додатковими зачепами. У цій віковій групі Пічка Ігор пройшов кваліфікаційний забіг з найкращим часом 6,3 с і вийшов у фінальний раунд з першого місця. У парних забігах на вибивання Ігор виявився сильнішим за своїх суперників і пройшов у великій фінал, де спортсмени боролися за перше місце. За підсумками фіналу Ігор посів перше місце.
З 19 до 21 травня у Дніпрі відбувся молодіжний чемпіонат України зі скелелазіння види швидкість, трудність, багатоборство. У змаганнях взяли участь хлопці з Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Київської, Полтавської, Харківської, Одеської, Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської областей та Києва. Всього в змаганнях взяли участь понад 500 спортсменів.
20 травня пройшли змагання у вигляді швидкість. Найчисленніша вікова група 2008-2011 - 60 учасників. Спортсмени бігли трасу «Стандарт» 10 м з додатковими зачепами. У цій віковій групі Пічка Ігор пробіг кваліфікаційний забіг з найкращим часом 6,07 с і вийшов у фінальний раунд з першого місця. У парних забігах на вибивання Ігор виявився сильнішим за своїх суперників і пройшов у великій фінал, де спортсмени боролися за перше місце. З кращим часом змагань 5,4 с за підсумками фіналу Ігор посів перше місце.
Змагання на трудність проходили у два етапи: кваліфікація та фінал. 20 травня - проходив кваліфікаційний раунд, а 21 травня - фінал. На кваліфікацію було підготовлено дві траси, за результатами якої відбиралося 10 фіналістів. У фіналі спортсменів чекала 1 траса. У кваліфікації Пічка Демид посів третє місце. За підсумками фіналу всього два спортсмени змогли пролізти трасу, підсумкові місця були розкладені з урахуванням кваліфікації, так Демид посів друге місце.
З урахуванням результатів молодіжного чемпіонату України вид болдер, який відбувся раніше у квітні, були підведені результати в багатоборстві. За підсумками змагань за системою триборства (болдерінг, лазіння на швидкість і лазіння на трудність) Ігор Пічка у своїй віковій групі зайняв перше місце, Демид Пічка у своїй віковій групі посів третє місце.
Ігор і Демид Пічка вчаться в Кременчуцькому спеціалізованому ліцеї №10 «Лінгвіст». До змагань готувалися в школі скелелазіння Jiwa Київ, тренуються під керівництвом тренерів Шалагина Михайла і Дьяконового Сергія в центрах «Цех» та «Spase» Києва та в манежі КрНУ ім. Остроградського тренером Бутенко Оленою Євгенівною.
У 2017 році скелелазіння визнано олімпійським видом спорту, перші олімпійські ігри за участю скелелазів відбудуться у 2021 році в Токіо. Хочеться відзначити, що скелелазіння останнім часом дуже динамічно розвивається, в цей час не тільки в Європі, але вже і в Україні відкриваються приватні школи скелелазіння, які показують високий рівень підготовки спортсменів, завдяки новим методам і підходам в підготовці.
Скелелазіння є унікальним видом спорту, який дозволяє всебічно розвинути не тільки фізичні, але і розумові здібності людини. Крім скелелазів на стендах можлива підготовка альпіністів перед серйозними сходженнями, оскільки сучасний стенд дозволяє змоделювати різні рельєфи і траси всіляких рівнів складності, підготувати і навчити роботі з новим спорядженням. Тренувальний стенд є універсальним і унікальним тренувальним об'єктом так крім спортсменів тренування на стендах проходять військовослужбовці спеціальних підрозділів, пожежники, рятувальники.
Базові навички та основи скелелазіння в Європі включені в програму з фізичного виховання дітей шкільного віку і цьому є ряд об'єктивних причин:
У скелелазіння важливими якостями є витривалість, хороша техніка, вміння концентруватися і швидко приймати рішення, зібраність і організованість, сила, гнучкість і пластику. Труднощі, в порівнянні з іншими видами, вимагає сили волі, максимум тактичної і технічної грамотності, хорошої фізичної підготовки. Тому лазіння на трудність - це те, що дозволить Вам повною мірою відчути радість подолання і незрівнянний смак перемоги.
Адреналіну і емоційного фону в скелелазінні більше, ніж в інших видах спорту. Позитивні емоції, радість від подолання важких маршрутів, підкорення висоти і досягнення результату роблять дитину щасливою після кожного тренування.