Брати Пічки підкорили молодіжний чемпіонат України та всеукраїнські змагання зі скелелазіння

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 315

Після тривалої перерви спортивний сезон набирає обертів. Спортсмени, втомлені від монотонної домашньої рутини під час карантину, горять бажанням знову приступити до змагань. Про участь скелелазів братів Пічок розповіла Тетяна Пічка.

Молодіжний чемпіонат України зі скелелазіння вид болдерінг

З 3-го до 5 квітня у Києві відбувся молодіжний чемпіонат України зі скелелазіння вид болдерінг. У змаганнях взяли участь хлопці з Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Київської, Полтавської, Харківської, Одеської, Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської областей та Києва. Змагання проходили у два етапи: кваліфікація та фінал.

Для вікової групи 2010-2011 (25 учасників) кваліфікація проходила у фестивальному форматі - було підготовлено 8 трас, різної складності на лаз, яких відводилося 1,5 годину для групи, до фіналу виходить 6 осіб. У фінальному раунді спортсменів чекали три траси. У своїй віковій групі Пічка Демид у кваліфікації проліз 6 трас з першої спроби і 2 траси з другої, забезпечивши собі вихід у фінал. За підсумками фіналу Демид посів третє місце.

Для вікової групи 2008-2011 (20 учасників) кваліфікація так само проходила в фестивальному форматі - було підготовлено 8 трас, різної складності на лаз, яких відводилося 1,5 годину для групи, до фіналу виходить 6 осіб. У фіналі було підготовлено три траси. У своїй віковій групі Пічка Ігор у кваліфікації пройшов 7 трас з першої спроби і на 8-й взяв зону, забезпечивши собі вихід у фінал з першого місця. За підсумками фіналу Ігор посів перше місце, і став єдиним, хто набрав бали на віх трьох трасах.

Першу і третю трасу Ігор пройшов з першої спроби, на єдиний взяв зону.

Всеукраїнські змагання зі скелелазіння вид швидкість

З 24 до 25 квітня у Нікополі Дніпропетровської області відбулися Всеукраїнські змагання зі скелелазіння вид швидкість. У змаганнях взяли участь хлопці з Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Київської, Полтавської, Харківської, Одеської, Вінницької, Кіровоградської областей та м.Києва. Всього в змаганнях взяло участь понад 200 спортсменів.

Найчисленніша вікова група 2008-2011 - 70 учасників. Спортсмени бігли трасу «Стандарт» 10 м з додатковими зачепами. У цій віковій групі Пічка Ігор пройшов кваліфікаційний забіг з найкращим часом 6,3 с і вийшов у фінальний раунд з першого місця. У парних забігах на вибивання Ігор виявився сильнішим за своїх суперників і пройшов у великій фінал, де спортсмени боролися за перше місце. За підсумками фіналу Ігор посів перше місце.

Молодіжний чемпіонат України зі скелелазіння види швидкість, трудність, багатоборство

З 19 до 21 травня у Дніпрі відбувся молодіжний чемпіонат України зі скелелазіння види швидкість, трудність, багатоборство. У змаганнях взяли участь хлопці з Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Київської, Полтавської, Харківської, Одеської, Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської областей та Києва. Всього в змаганнях взяли участь понад 500 спортсменів.

20 травня пройшли змагання у вигляді швидкість. Найчисленніша вікова група 2008-2011 - 60 учасників. Спортсмени бігли трасу «Стандарт» 10 м з додатковими зачепами. У цій віковій групі Пічка Ігор пробіг кваліфікаційний забіг з найкращим часом 6,07 с і вийшов у фінальний раунд з першого місця. У парних забігах на вибивання Ігор виявився сильнішим за своїх суперників і пройшов у великій фінал, де спортсмени боролися за перше місце. З кращим часом змагань 5,4 с за підсумками фіналу Ігор посів перше місце.

Змагання на трудність проходили у два етапи: кваліфікація та фінал. 20 травня - проходив кваліфікаційний раунд, а 21 травня - фінал. На кваліфікацію було підготовлено дві траси, за результатами якої відбиралося 10 фіналістів. У фіналі спортсменів чекала 1 траса. У кваліфікації Пічка Демид посів третє місце. За підсумками фіналу всього два спортсмени змогли пролізти трасу, підсумкові місця були розкладені з урахуванням кваліфікації, так Демид посів друге місце.

З урахуванням результатів молодіжного чемпіонату України вид болдер, який відбувся раніше у квітні, були підведені результати в багатоборстві. За підсумками змагань за системою триборства (болдерінг, лазіння на швидкість і лазіння на трудність) Ігор Пічка у своїй віковій групі зайняв перше місце, Демид Пічка у своїй віковій групі посів третє місце.

Ігор і Демид Пічка вчаться в Кременчуцькому спеціалізованому ліцеї №10 «Лінгвіст». До змагань готувалися в школі скелелазіння Jiwa Київ, тренуються під керівництвом тренерів Шалагина Михайла і Дьяконового Сергія в центрах «Цех» та «Spase» Києва та в манежі КрНУ ім. Остроградського тренером Бутенко Оленою Євгенівною.