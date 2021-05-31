Кременчук, Полтавщина

Ось чому Президент Зеленський приїжджатиме на Полтавщину у червні

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 208 Коментарів: 2

 

Можливо, очільник держави завітає і у Кременчук

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов розповів, навіщо 11 червня Президент України Володимир Зеленський відвідає Полтавську область. Це буде робочий візит, щоб промоніторити виконання програми «Велике будівництво».

Також він додав, що даний візит Президента на Полтавщину – не єдиний у цьому році, бо він може приїхати, щоб побачити реалізацію різних інвестиційних проєктів таких, як будівництво нового мосту у Кременчуці, стан виконання та проєктування аеропорту у Полтаві, ремонт трас М-03 Київ-Харків-Довжанський та Н-31 Решетилівка-Дніпро та інші об'єкти.

Назвали дату будівництва нового мосту у Кременчуці

Пан Синєгубов розповів, що нещодавно погодили фінансування із державного бюджету у 105 млн грн басейну на вулиці Петра Юрченка у Полтаві (довгобуд 2009 року). Крім того, будівництво Полтавської філармонії планують завершити до Дня Незалежності України.

Губернатор не виключає, що очільник держави завітає і у Кременчук, наприклад, на КрАЗ чи КВБЗ.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: dw.com
Теги: президент Зеленский Володимир Зеленський візит президента
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Коментарі: 2

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1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:24

Боже бережи Кременчук!


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hunter:
Сьогодні, 11:06

Пусть он мониторит где то из далека,так дешевле нам будет.


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