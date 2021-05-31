За добу на Полтавщині COVID-19 виявили у 16 осіб

Станом на ранок 31 травня протягом доби на коронавірус захворіло 16 мешканців Полтавської області, інформує Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ.
Одужав один пацієнт, а 1769 продовжують лікування.
Від ускладнень коронавірусної хвороби померло 2 мешканці Полтави.
За весь час пандемії в області зафіксували 76931 випадок COVID-19, одужало 73376 людей.
Географія поширення інфекції:
МОЗ інформує, що за добу в країні на COVID-19 захворіло 1022 людини, з них 58 дітей та 11 працівників медичної галузі. Госпіталізували 810 осіб, в яких вперше виявили хворобу. Померло 64 людини, а одужало 4934 пацієнта.
За добу здійснили 16224 тестувань, зокрема ПЛР – 8822, ІФА – 1176, експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 – 6226.
Щодо Кременчука, в суботу 29 травня в місті виявили один новий випадок коронавірусної хвороби. Захворів 49-річний чоловік, який наразі перебуває на стаціонарному лікуванні.
На жаль, 29 травня помер 27-річний чоловік.
Протягом неділі 30 травня жодного випадку COVID-19 в Кременчуці не зафіксовано.