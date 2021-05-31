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За добу на Полтавщині COVID-19 виявили у 16 осіб

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 278

Жоден кременчужанин не захворів

Станом на ранок 31 травня протягом доби на коронавірус захворіло 16 мешканців Полтавської області, інформує Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ.

Одужав один пацієнт, а 1769 продовжують лікування.

Від ускладнень коронавірусної хвороби померло 2 мешканці Полтави.

За весь час пандемії в області зафіксували 76931 випадок COVID-19, одужало 73376 людей.

Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 28270 (+15);
  • Кременчук – 9209;
  • Полтавський район – 3731;
  • Горішні Плавні – 3572;
  • Миргород – 2933;
  • Лубни – 2549;
  • Лохвицький район – 2178;
  • Зіньківський район – 1708;
  • Карлівський район – 1704;
  • Глобинський район – 1444;
  • Пирятинський район – 1331;
  • Новосанжарський район – 1225;
  • Кременчуцький район – 1198;
  • Гадяч – 1158;
  • Хорольський район – 1152;
  • Шишацький район – 1130;
  • Кобеляцький район – 1125;
  • Диканський район – 1110;
  • Котелевський район – 1107;
  • Решетилівський район – 1035 (+1);
  • Миргородський район – 1026;
  • Гадяцький район – 870;
  • Машівський район – 867;
  • Чутівський район – 799;
  • Оржицький район – 760;
  • Великобагачанський район – 759;
  • Лубенський район – 746;
  • Козельщинський район – 683;
  • Семенівський район – 617;
  • Гребінківський район – 611;
  • Чорнухинський район – 324.

МОЗ інформує, що за добу в країні на COVID-19 захворіло 1022 людини, з них 58 дітей та 11 працівників медичної галузі. Госпіталізували 810 осіб, в яких вперше виявили хворобу. Померло 64 людини, а одужало 4934 пацієнта.

За добу здійснили 16224 тестувань, зокрема ПЛР – 8822, ІФА – 1176, експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 – 6226.

 

Щодо Кременчука, в суботу 29 травня в місті виявили один новий випадок коронавірусної хвороби. Захворів 49-річний чоловік, який наразі перебуває на стаціонарному лікуванні.

На жаль, 29 травня помер 27-річний чоловік.

Протягом неділі 30 травня жодного випадку COVID-19 в Кременчуці не зафіксовано.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-19 статистика
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