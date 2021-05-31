За добу на Полтавщині COVID-19 виявили у 16 осіб

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Станом на ранок 31 травня протягом доби на коронавірус захворіло 16 мешканців Полтавської області, інформує Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ.

Одужав один пацієнт, а 1769 продовжують лікування.

Від ускладнень коронавірусної хвороби померло 2 мешканці Полтави.

За весь час пандемії в області зафіксували 76931 випадок COVID-19, одужало 73376 людей.

Географія поширення інфекції:

Полтава – 28270 (+15);

Кременчук – 9209;

Полтавський район – 3731;

Горішні Плавні – 3572;

Миргород – 2933;

Лубни – 2549;

Лохвицький район – 2178;

Зіньківський район – 1708;

Карлівський район – 1704;

Глобинський район – 1444;

Пирятинський район – 1331;

Новосанжарський район – 1225;

Кременчуцький район – 1198;

Гадяч – 1158;

Хорольський район – 1152;

Шишацький район – 1130;

Кобеляцький район – 1125;

Диканський район – 1110;

Котелевський район – 1107;

Решетилівський район – 1035 (+1);

Миргородський район – 1026;

Гадяцький район – 870;

Машівський район – 867;

Чутівський район – 799;

Оржицький район – 760;

Великобагачанський район – 759;

Лубенський район – 746;

Козельщинський район – 683;

Семенівський район – 617;

Гребінківський район – 611;

Чорнухинський район – 324.

МОЗ інформує, що за добу в країні на COVID-19 захворіло 1022 людини, з них 58 дітей та 11 працівників медичної галузі. Госпіталізували 810 осіб, в яких вперше виявили хворобу. Померло 64 людини, а одужало 4934 пацієнта.

За добу здійснили 16224 тестувань, зокрема ПЛР – 8822, ІФА – 1176, експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 – 6226.

Щодо Кременчука, в суботу 29 травня в місті виявили один новий випадок коронавірусної хвороби. Захворів 49-річний чоловік, який наразі перебуває на стаціонарному лікуванні.

На жаль, 29 травня помер 27-річний чоловік.

Протягом неділі 30 травня жодного випадку COVID-19 в Кременчуці не зафіксовано.