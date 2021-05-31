Гімнастки з Кременчука підкорили чемпіонат України та «Весняних ластівок»

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13-17 травня у Білій Церкві відбувся чемпіонат України з художньої гімнастики, в якому взяли участь спортсменки відділення художньої гімнастики КДЮСШ № 1. Гімнастки виступали по програмі МСУ та КМСУ. В індивідуальній першості до збірної команди Полтавської області по програмі КМСУ увійшли: Лазуніна Анастасія (ЗТУ Наталія Солодовникова) та Лашку Маргарита (тренер Лілія Марченко).

По програмі МСУ: Павлюк Аліна (старший тренер відділення художньої гімнастики Ірина Смірнова), Павлюк Поліна (старший тренер відділення художньої гімнастики Ірина Смірнова) та Слюсарева Софія (ЗТУ Наталія Солодовникова).

Гімнастки гідно виступили на цих змаганнях, попри труднощі, які виникли під час підготовки у зв’язку з епідеміологічною ситуацією.

18-21 травня у Білій Церкві стартувала ІІІ Гімназіада України з художньої гімнастики, в якій також взяли участь кременчужанки. Дівчата виступали за програмою КМСУ в індивідуальній першості та групових вправах. У фінальних змаганнях в групових вправах 5 м’ячів гімнастки посіли 7 місце. Склад команди: Анастасія Лазуніна, Олександра Рудь, Марія Фисан, Торкунова Дар’я, Анастасія Перепелиця, Олена Дворцова. Готувала дівчат до змагань ЗТУ Наталія Солодовникова та тренер Марина Чернишова.

В особистій першості команду представили Лазуніна Анастасія (ЗТУ Наталія Солодовникова), Рудь Олександра (ЗТУ Наталія Солодовникова), Лашку Маргарита (тренер Лілія Марченко), Мінакова Анастасія (тренер Лілія Марченко).

До скарбнички збірної команди Полтавської області в індивідуальній першості очки принесли Анастасія Лазуніна (вправи з обручем та стрічкою), Маргарита Лашку (булави) та Анастасія Мінакова (булави).

В командній першості наша команда посіла 8 місце серед 16 команд.

18-20 травня у Харкові відбувся XV традиційний турнір з гімнастики художньої «Весняні ластівки - 2021».

У змаганнях взяли участь понад 500 учасниць з різних міст України, боротьба була запеклою. Кременчук представили вихованки КДЮСШ №1, які показали високий рівень підготовки та посіли наступні місця:

Олександра Гошкович 1 місце

Софія Чхало 1 місце

Інга Світенок 1 місце

Даша Лашко 1 місце

Васіліса Урбанік 1 місце

Варвара Філько 2 місце

Віра Шаповал 2 місце

Валерія Пінчук 2 місце

Мішель Каспрова 2 місце

Аріна Свіренко 3 місце.

До змагань дівчат готували тренери-викладачі з художньої гімнастики КМДЮСШ № 1 - Ольга Гаврилова та Наталя Щербак.