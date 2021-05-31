На Полтавщині «попались» серійні кабелісти

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Правопорушників можуть позбавити волі на 5 років

Зловмисників, які з травня крали кабелі на Решетилівщині, таки затримали працівники місцевої поліції.

За офіційними даними, крадіїв вдалося затримати після вчинення ними чергової крадіжки.

Як стало відомо журналістам видання, у Решетилівці днями, 29 травня працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили Chevrolet Aveo, в якому знаходилися викрадені кабелі Укртелекому. Чоловіки, які були в авто - віком від 30-ти до 37-ми років вже мали проблеми із законом за майнові злочини.

- За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Фігурантів затримали. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Крім того, поліція перевіряє їх причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Полтавської області, - повідомив начальник поліції Решетилівщини Микола Черніков.

У кримінальному провадженні тривають слідчі дії. Якщо суд визнає чоловіків винними у скоєнні злочину, їм загрожує до 5 років позбавлення волі.