На Полтавщині «попались» серійні кабелісти

Зловмисників, які з травня крали кабелі на Решетилівщині, таки затримали працівники місцевої поліції.
За офіційними даними, крадіїв вдалося затримати після вчинення ними чергової крадіжки.
Як стало відомо журналістам видання, у Решетилівці днями, 29 травня працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили Chevrolet Aveo, в якому знаходилися викрадені кабелі Укртелекому. Чоловіки, які були в авто - віком від 30-ти до 37-ми років вже мали проблеми із законом за майнові злочини.
У кримінальному провадженні тривають слідчі дії. Якщо суд визнає чоловіків винними у скоєнні злочину, їм загрожує до 5 років позбавлення волі.