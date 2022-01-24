По мільйону на округ: як кременчуцькі депутати зможуть використати гроші з бюджету

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 288

У міському бюджеті на 2022 рік заклали по мільйону на потреби депутатських округів: 42 депутата міськради дорівнює 42 мільйонам. Нагадаємо, ці гроші обранці «виторгували» в обмін на ухвалення «сирого» бюджету.

Враховуючи попереднє рішення, на позачерговій сесії міськради 18 січня депутати затвердили «Програму розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік» у новій редакції. Додаток до цієї Програми – Порядок використання коштів «на округи». Отже, використати їх депутат може на такі потреби:

будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, облаштування об’єктів благоустрою;

придбання обладнання та предметів довгострокового користування (капітальні видатки) для комунальних підприємств, установ, організацій Кременчуцької міської ради;

реконструкцію та капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів в межах Кременчуцької міської територіальної громади.

Депутати можуть об’єднуватися та подавати спільні проєкти. Та, як виявляється, щоб використати ці гроші, депутату потрібна купа узгоджень.

По-перше, погодження голови партійної фракції у міській раді.

погодження голови партійної фракції у міській раді. По друге, резолюція міського голови (після погодження з головою фракції депутат подає меру пакет документів).

резолюція міського голови (після погодження з головою фракції депутат подає меру пакет документів). По-третє, відпрацювання пропозиції профільними підрозділами виконкому (вони через 10 днів роблять остаточний висновок, чи можливо реалізувати те, що надумав депутат).

Що маємо в «сухому залишку»? Депутат фактично не є самостійним у виборі мети, на яку можна витратити бюджетний мільйон. Можна зрозуміти мету узгодження фахівцями виконкому, бо йдеться про технічні моменти, які розуміють фахівці.

Але подивимось на попередні два пункти – фактично все вирішують голова фракції та мер. І тут є загроза, що «неугодним» депутатам мер ставитиме палки в колеса в реалізації їхніх проєктів.