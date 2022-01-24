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Бізнес/Робота, Гроші

По мільйону на округ: як кременчуцькі депутати зможуть використати гроші з бюджету

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 288

 

Пропозицію, подану депутатом, ще мають схвалити голова фракції, мер і підрозділи виконкому

У міському бюджеті на 2022 рік заклали по мільйону на потреби депутатських округів: 42 депутата міськради дорівнює 42  мільйонам. Нагадаємо, ці гроші обранці «виторгували» в обмін на ухвалення «сирого» бюджету.

Депутатів Кременчука підкупають грошима на округи

Враховуючи попереднє рішення, на позачерговій сесії міськради 18 січня депутати затвердили «Програму розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік» у новій редакції. Додаток до цієї Програми – Порядок використання коштів «на округи». Отже, використати їх депутат може на такі потреби:

  • будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, облаштування об’єктів благоустрою;
  • придбання обладнання та предметів довгострокового користування (капітальні видатки) для комунальних підприємств, установ, організацій Кременчуцької міської ради;
  • реконструкцію та капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів в межах Кременчуцької міської територіальної громади.

Депутати можуть об’єднуватися та подавати спільні проєкти. Та, як виявляється, щоб використати ці гроші, депутату потрібна купа узгоджень.

  • По-перше, погодження голови партійної фракції у міській раді.
  • По друге, резолюція міського голови (після погодження з головою фракції депутат подає меру пакет документів).
  • По-третє, відпрацювання  пропозиції профільними підрозділами виконкому (вони через 10 днів роблять остаточний висновок, чи можливо реалізувати те, що надумав депутат).

Що маємо в «сухому залишку»? Депутат фактично не є самостійним у виборі мети, на яку можна витратити бюджетний мільйон. Можна зрозуміти мету узгодження фахівцями виконкому, бо йдеться про технічні моменти, які розуміють фахівці.

Але подивимось на попередні два  пункти – фактично все вирішують голова фракції та мер. І тут є загроза, що «неугодним» депутатам мер ставитиме палки в колеса в реалізації їхніх проєктів.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: Суспільне
Теги: мільйон гроші округ депутат
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