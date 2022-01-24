По мільйону на округ: як кременчуцькі депутати зможуть використати гроші з бюджету

У міському бюджеті на 2022 рік заклали по мільйону на потреби депутатських округів: 42 депутата міськради дорівнює 42 мільйонам. Нагадаємо, ці гроші обранці «виторгували» в обмін на ухвалення «сирого» бюджету.
Враховуючи попереднє рішення, на позачерговій сесії міськради 18 січня депутати затвердили «Програму розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік» у новій редакції. Додаток до цієї Програми – Порядок використання коштів «на округи». Отже, використати їх депутат може на такі потреби:
Депутати можуть об’єднуватися та подавати спільні проєкти. Та, як виявляється, щоб використати ці гроші, депутату потрібна купа узгоджень.
Що маємо в «сухому залишку»? Депутат фактично не є самостійним у виборі мети, на яку можна витратити бюджетний мільйон. Можна зрозуміти мету узгодження фахівцями виконкому, бо йдеться про технічні моменти, які розуміють фахівці.
Але подивимось на попередні два пункти – фактично все вирішують голова фракції та мер. І тут є загроза, що «неугодним» депутатам мер ставитиме палки в колеса в реалізації їхніх проєктів.
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