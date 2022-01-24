Вночі Кременчуком пройшовся стрілок

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В ніч на 24 січня Кременчуком пройшовся стрілок. У спільноті h.kremenchug з'явились фото автівок з простреленими вікнами на автопарку і Молодіжному.

Як повідомили у пресслужбі поліції, цим випадком уже займаються оперативники. Якщо зловмисник потрапив на ваш відерегістратор, або у вас є якісь його фото чи відео - надайте їх до будь-якого відділення поліції. Правоохоронцям важлива будь-яка інформація, яка допоможе встановити особу стрілка.