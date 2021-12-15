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Кременчук, Гроші, Політика

Депутатів Кременчука підкупають грошима на округи (доповнено)

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 452 Коментарів: 1

 

Мер пообіцяв 42 мільйона

15 грудня під час бюджетного семінару мер запропонував додатковим питанням нову міську Програму розвитку Кременчука. Як пояснив міський голова, це гроші, які депутати разом з виборцями зможуть використати на ініціативи на округах.

Гроші влада розраховує отримати від боржників за землю, у тому числі 39 млн грн боргу АвтоКрАЗу.

Чим і кому не догодив проєкт бюджету Кременчука

Цей проєкт з'явився як компроміс, оскільки бюджетна комісія не схвалила проєкт бюджету. Таким чином мер сподівається протягти бюджет на сесії.

Парадокс у тому, що й сьогодні весь проєкт бюджету не оприлюднений, хоча сесія, на якій його мають прийняти, завтра.

На кишенькове телебачення зі штатом 53 особи мерія Кременчука хоче витратити 24 млн грн

Доповнено:

Під час проведення бюджетного семінару весь проєкт бюджету таки став доступним на сайті міськради. Але депутати мають усього один день на ознайомлення з документом.

На даний час ті, хто прийшов на семінар, слухають Пояснювальну записку у виконанні віцемер а з фінансів Тетяни Неіленко.

Мер трохи побув на початку семінару і пішов, пославшись на важливу нараду по оплаті енергоносіїв.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: бюджет семінар
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Коментарі: 1

596
JJAbrams:
Сьогодні, 12:38

чет я не понял, а как же дырка в бюджете?


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