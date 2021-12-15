Президент ХК «Кременчук» Сергій Мазур зустрівся з президентом ІІХФ Люком Тардіфом

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 222

Президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Люк Тардіф завітав до України і провів ряд зустрічей та обговорив питання розвитку хокею в нашій державі. За інформацією пресслужби Федерації хокею, Тардіф зустрічався з міністром молоді і спорту Вадимом Гутцайтом, головою Національного олімпійського комітету Сергієм Бубкою, президентом Федерації хокею України Георгієм Зубком, президентом ХК «Кременчук» Сергієм Мазуром та іншими керівниками українського спорту. Вони обговорили програму Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» в контексті розвитку хокейної інфраструктури в нашій державі.

- Це найкраща програма з точки зору розвитку хокейної інфраструктури, яку я зустрічав протягом останніх десяти років, - коментує Люк Тардіф. – Дуже амбіційний проєкт. Сподіваюся, він буде реалізований на 100%. Я знаю, що найближчим часом в Україні мають збудувати 19 льодових арен. Першу з них обіцяють здати в експлуатацію вже наприкінці нинішнього календарного року. Це справді великий крок у напрямі розвитку хокею. Бо ми можемо довго говорити про розвиток нашого виду спорту і його популяризацію, але основою є інфраструктура. Без льодових майданчиків хокей неможливий.

Також пан Тардіф не обійшов увагою ситуацію, яка виникла в українському клубному хокеї. Нагадаємо, що семеро гравців національної збірної покинули лави команди за добу до матчу міжнародного турніру в Будапешті проти італійців . Дисциплінарний комітет ФХУ тимчасово відсторонив згадуваних хокеїстів на час розслідування, однак клуби «Донбас» і «Краматорськ» проігнорували це рішення. Після потрійного порушення регламенту ДК ФХУ зняв згадувані клуби з чемпіонату України.

Відступники створили альтернативну до національного чемпіонату «суперлігу», яка не має офіційного статусу.

- Звичайно, я добре знаю ситуацію, яка склалася в українському хокеї, - каже Люк Тардіф. – Ми вивчили всі матеріали справи. Для нас було важливо упевнитися в справедливості прийнятих рішень, адже випадок в Україні – безпрецедентний. IIHF співпрацює саме з національними федераціями. Я, як керівник IIHF, не можу спілкуватися з клубами, адже їх понад 10 000. Але я зобов’язаний спілкуватися з федераціями, які представляють хокей у своїй країні. Ми розмовляли з юридичним і правовим департаментами IIHF, вивчили всі кроки, які здійснила ФХУ. Можу сказати, що Федерація хокею України вчинила абсолютно правильно. Перше правило, яке не можна порушувати: «Клуби повинні забезпечити участь гравців у міжнародних змаганнях». Це правило, на якому базується принцип проведення всіх міжнародних змагань. Це правило підтримують клуби різних країн світу, не дивлячись на свій статус і свою велич. Це стосується і санкт-петербурзького СКА, і шведської «Фрелунди», і швейцарського «Берна», і німецького «Айсбарена». Друге. Не дивлячись на обставини й причини, будь-який відсторонений гравець не має права брати участі в тих чи інших змаганнях. Якщо порушувати ці два ключових для світового хокею правила, це може призвести до анархії. Уявіть ситуацію, коли суддя вилучає гравця на дві хвилини за підніжку. А гравець каже: «Я не буду йти в бокс штрафників, а залишуся на льоду». Це так само правило, яке не можна порушувати. Це догма, на якій базується система міжнародного хокею. Ви можете грати 4 на 4, де завгодно і з ким завгодно, без суддів, без воротарів, але це не буде мати відношення до хокею. Для мене не існує ніяких альтернативних ліг та спортсменів, що діють за рамками міжнародних правил федерацій хокею.