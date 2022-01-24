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Як кременчужанам придбати ліки за «вакцинальну тисячу»: деталі

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 505 Коментарів: 2

 

За кошти програми можна буде придбати виключно лікарські засоби, а не будь-які товари, що реалізуються в аптеці

З 24 січня кременчужани, старші 60 років, зможуть витратити 1000 грн, отримані за програмою єПідтримка, на придбання ліків в аптеках. Про те, як працюватиме система, розповіли на сайті МОЗ.

З 24 січня кременчужани зможуть витратити «вакцинальну тисячу» на ліки

Придбати ліки можна буде як в аптечних закладах, так і в інтернет-аптеках. Купити можна буде будь-які лікарські засоби, дозволені для застосування в Україні, як за рецептом лікаря, так і без нього. Банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу. Коли саме вона оформила картку - неважливо, головне, щоб на момент купівлі ліків їй вже виповнилося 60 років. 

За кошти програми можна буде придбати виключно лікарські засоби, а не будь-які товари, що реалізуються в аптеці. Наприклад, не можна буде купити препарати недоведеної ефективності, такі як дієтичні добавки, а також косметичні засоби чи медичні прилади, як-от апарати для вимірювання тиску, інгалятори тощо.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вакцинальна тисяча єПідтримка ліки
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Коментарі: 2

711
shtai:
Сьогодні, 13:55

А вітаміни можна придбати, чи це група дієтичних добавок?


4 0
184
belka2:
Сьогодні, 14:24

А настій гльоду можна)?


0 0

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