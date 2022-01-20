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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

З 24 січня кременчужани зможуть витратити «вакцинальну тисячу» на ліки

Сьогодні, 08:49 Переглядів: 1 405 Коментарів: 1

 

Найближчим часом планують розширити програму «єПідтримка» на дітей віком від 12 до 17 років

З 24 січня повністю вакциновані громадяни віком від 60 років зможуть витратити 1000 гривень на ліки. Про те, що 19 січня уряд ухвалив необхідні для цього рішення, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.

Пан Шмигаль розповів, що найближчим часом планують розширити програму єПідтримка на дітей віком від 12 до 17 років: для цього оформили відповідне протокольне доручення.

Юні кременчужани зможуть витратити «вакцинальну тисячу» на позашкільну освіту

Міністерство охорони здоров’я вже спростило доступ підлітків до вакцинації проти COVID-19. Відтепер не потрібна обов’язкова наявність усіх щеплень.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: єПідтримка вакцинація 1000 гривень
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Коментарі: 1

898
evil:
Сьогодні, 09:06

Люди віком до 60 років не хворіють?


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